Le modèle de trading LTC est une exigence pour le mouvement haussier

Les perspectives à court terme du Litecoin (LTC / USD) semblent favorables, car les modèles de négociation de l’altcoin indiquent une tendance à la hausse. Ces prévisions sont étayées par un croisement haussier de l’indice de mouvement directionnel (DMI), un RSI vers le nord et une croissance des volumes de transactions sur 24 heures.

Baissier si le Litecoin ne ferme pas au-dessus de la ligne de tendance supérieure

Pour éliminer un résultat haussier, les vendeurs devraient viser une clôture en dessous de 166 $ et déclencher une cassure dans la direction opposée. Depuis le 4 octobre, l’altcoin se caractérise par une série de plus bas et de plus hauts constants, autour de 180 $ au moment de la presse. Une configuration en triangle ascendant a été dessinée sur cette base. Alors que la devise s’attaque à la ligne de tendance supérieure et que la pression pour vendre diminue, la configuration devient une condition préalable à une cassure à la hausse.

LTC est censé récupérer de la ligne de moyenne mobile

On supposait que le Litecoin se rallierait et atteindrait à nouveau un pic d’environ 187 $. S’il clôture au-dessus de ce niveau, les taureaux peuvent continuer à passer aux prochains niveaux de Fibonacci de 61,8% et 78,6%. Si les taureaux peuvent augmenter les volumes de négociation sur 24 heures, Litecoin pourrait mettre en place un spread complet supérieur à 210 $.

De nouveaux creux d’environ 170 $ peuvent être attendus si l’altcoin se ferme en dessous du niveau où se trouvent le support de 176 $ et la confluence 50-EMA. Si les baissiers coupent moins de 166,24 $, ils perdront leur thèse haussière. Le marché verrait des niveaux de support de 157 $ et 153 $ après une cassure du modèle.

La panne est hors de question

Sur la base du DMI et du RSI, les inquiétudes concernant une panne semblent injustifiées. LTC se négociait toujours au-dessus de la ligne médiane malgré la légère baisse observée par RSI. Toute position baissière imminente sera découragée par le croisement haussier du DMI. Dans le même temps, une cassure précoce n’est pas probable non plus.

Nouveaux plus bas attendus autour de 176 $

Avant que le Litecoin ne se rallie pour atteindre la ligne de tendance supérieure, on peut s’attendre à un nouveau plus bas d’environ 176 $. Les investisseurs qui souhaitent élargir le triangle ascendant trouveront l’achat parfait. Ils peuvent fixer des limites de perte inférieures à 170 $. Si une cassure se produit, ils peuvent clôturer leurs positions aux niveaux d’extension de Fibonacci 61,8% ou 78,6% après avoir sondé les volumes de transactions au cours des dernières 24 heures.

