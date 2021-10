La deuxième vague a été plus sévère que la première et nous a tous pris par surprise.

Le développeur d’espaces de bureau DLF affirme que l’industrie travaille toujours sur les contours d’un modèle de travail hybride. Selon Sriram Khattar, PDG de l’entreprise de location de DLF, les tendances initiales suggèrent que 10 à 15 % des employés pourraient ne jamais reprendre leurs fonctions. S’adressant à Rishi Ranjan Kala de FE, Khattar a déclaré que 15 à 20 % supplémentaires d’employés devraient toujours venir au bureau, mais les entreprises étudient comment les 60 à 70 % restants seraient présents au bureau, bien que pendant 2-3 ou 4 jours par jour. la semaine. Extraits :

Quel a été l’impact de la deuxième vague de Covid sur l’immobilier commercial ?

La deuxième vague a été plus sévère que la première et nous a tous pris par surprise. Cela a eu un impact négatif sur le retour des employés sur leur lieu de travail. Au cours des deux derniers mois, le gouvernement a accompli un travail louable en matière de vaccination. Cela a commencé à inspirer confiance aux gens. La fréquentation à DLF Cybercity (Gurgaon) est d’environ 20-25% et augmente chaque semaine. À court terme, une fois que les voyages reprendront, il y aurait beaucoup plus d’interactions vers la normalité. Les visites de sites dans nos différents développements commerciaux s’améliorent chaque mois.

Quelles sont les perspectives du modèle de travail hybride ?

Mes interactions avec les principaux dirigeants de l’industrie IT/-ITeS indiquent qu’ils travaillent toujours sur des processus de réflexion internes sur ce que sera le travail hybride. Le modèle de stade précoce qui évolue est qu’il y aura environ 10 à 15 % de personnes qui pourraient ne jamais entrer en fonction. Un deuxième groupe d’environ 15 à 20 % viendra toujours au bureau pour les opérations critiques. C’est le troisième groupe le plus important d’environ 60 à 70 % qui travaille avec un certain niveau de flexibilité, que ce soit 2 à 3 jours ou 4 jours par semaine. Les entreprises évaluent toujours si le troisième segment devrait se voir attribuer un bureau actif ou un bureau permanent et les commentaires sont mitigés. Certaines des entreprises tournées vers l’avenir, qui ont une solide analyse de rentabilisation, cherchent à offrir des sièges permanents, tandis que d’autres envisagent des sièges chauds et des sièges permanents.

Pouvez-vous partager des détails sur les grandes transactions de bureaux à Chennai et en Inde du Nord ?

Le partenariat pour environ un million de pieds carrés (MSF) à DLF Downtown, Chennai, qui est un développement de 6,8 MSF, était en effet encourageant. Nous discutions de ce partenariat depuis plus d’un an et nous l’avons clôturé pendant la pandémie. Le master planning touche à sa fin. Nous sommes en train de commencer la construction d’ici décembre 2021 ou janvier 2022. Oui, nous avons eu d’autres enquêtes dans toutes nos grandes villes où nous avons des opérations – Gurgaon, Hyderabad et Chennai. Les trois quarts sont à des stades avancés de fructification.

Quels sont vos projets concernant l’espace flexible/l’espace géré ?

Je pense que les développeurs ont la possibilité de s’associer à des entreprises qui fournissent des services gérés de haute qualité. Des propositions nous arrivent mais nous ne pensons pas nous lier à une seule entreprise. Le modèle devrait être que nous sommes un bon développeur crédible et qu’il existe quelques fournisseurs de services de bureautique gérés de haute qualité. Ils ont leurs propres clients et nous avons les nôtres. Chaque fois qu’il y a une opportunité de travailler ensemble, nous devons tirer parti de nos forces mutuelles pour fournir les meilleures solutions de lieu de travail aux locataires potentiels.

Quel est le statut de votre FPI ?

Comme indiqué lors de la dernière conférence téléphonique avec les analystes, nous travaillons à préparer DCCDL REIT, ce qui devrait se faire d’ici la fin de cet exercice. Après cela, il dépend des actionnaires de décider du calendrier de la FPI. L’exercice d’identification des actifs se déroule entre les banquiers et nous. Je ne pense pas que le fait de ne pas être présent à Bangalore aura un impact sur le FPI. En fait, nous occupons une position éminente dans la RCN et à Chennai, où nous favorisons des développements depuis environ deux décennies.

Quel est le scénario dans votre segment de vente au détail?

La situation actuelle ne devrait pas être la base d’une décision stratégique de créer un centre commercial. Un nouveau centre commercial sera opérationnel trois ans plus tard. Nous devons donc examiner le potentiel dans trois ans. Ce shopping expérientiel continuera à bien se porter hors ligne et nous envisageons d’élargir notre portefeuille. Il est probable que l’expansion se fera principalement dans la région de la RCN. À Chennai, nous construisons DLF Downtown et, dans ce cadre, une petite partie sera destinée au commerce de détail.

Comment sont vos collections de location?

Dans les bureaux, les encaissements locatifs ont été proches de 100 %. Dans le commerce de détail, en raison de la pandémie, les collectes ont été relativement lentes, ce que nous avons connu l’année dernière après la première vague également. Mais à partir d’octobre-novembre, ils ont commencé à se redresser et à la fin de l’exercice FY21, l’encours était le même qu’en FY20. Je pense qu’à mesure que nous nous dirigeons vers décembre et janvier-mars, les collections reviendront au même niveau qu’à la fin des exercices 20 et 21.

