Le modèle Delhi d’Arvind Kejriwal peut-il propulser l’AAP au pouvoir au Pendjab, dans le Gujarat ?

Le chef du parti Aam Aadmi et ministre en chef de Delhi, Arvind Kejriwal, était récemment en visite politique dans l’Uttarakhand, le Pendjab et Goa, où il a promis l’électricité et l’eau gratuites, tout comme à Delhi. Au Gujarat également, le parti a promis la gratuité de l’électricité, de l’eau et une réduction des frais de scolarité des établissements d’enseignement privés. Arvind Kejriwal a fait la promesse, tout en disant que le Pendjab et l’Uttarakhand produisent leur propre électricité mais que les gens là-bas sont obligés de payer des prix plus élevés.

À Delhi, les gens n’obtiennent aucune facture d’électricité pour une utilisation allant jusqu’à 200 unités et doivent payer la moitié du prix pour les unités consommées entre 201 et 400.

Au Gujarat, où les élections législatives auront lieu vers décembre de l’année prochaine, l’AAP a déjà commencé sa campagne et sa campagne d’adhésion et espère une meilleure performance dans le contexte de sa performance dans les sondages municipaux de Surat plus tôt cette année. Cependant, le Congrès de l’opposition est d’avis que le Gujarat n’a pas besoin d’un modèle de Delhi mais d’un modèle pour remplacer la mauvaise gestion du BJP que seul le Congrès peut offrir.

« Si nous ne parlons que du Gujarat, le gouvernement du BJP élabore des stratagèmes et 75 % des fonds sont consacrés aux escroqueries et à la publicité. Ce dont les gens ont besoin aujourd’hui, c’est d’un système transparent. Les gens veulent une bonne administration. Aujourd’hui, si un homme ordinaire veut se rendre au secrétariat, collecteur ou corporation, c’est fermé pour eux mais ouvert pour les agents et courtiers. Les jeunes sans emploi veulent de la transparence dans le recrutement d’emplois gouvernementaux. Le Gujarat veut un modèle alternatif à la mauvaise gestion du BJP. Le parti Aam Aadmi n’est pas venu au Gujarat, il a été amené en tant qu’équipe B du BJP », a déclaré le Dr Manish Doshi, porte-parole en chef du Congrès du Gujarat.

Doshi s’en est pris à Arvind Kejriwal et a remis en question le modèle de pouvoir de Delhi. « Arvind Kejriwal devrait d’abord raconter ce qu’il a fait à Delhi. Il a parlé de Delhi Model, publié de grandes annonces dans les journaux, mais la réalité est autre. Delhi a une électricité plus chère que le Pendjab. Le parti Aam Aadmi est arrivé au pouvoir en promettant un gouvernement sans corruption, mais a eu recours à la politique des cadeaux. Nous avons vu que de nombreux dirigeants de l’AAP ont été pris dans de nombreux cas. Leur mauvaise gestion était évidente à Delhi », a-t-il déclaré.

Doshi faisait référence à l’affirmation faite par Ajay Maken la semaine dernière. Maken avait affirmé que le coût moyen de l’électricité était le plus élevé de Delhi, à 6,90 roupies par kilowattheure (kWh), citant le dernier rapport annuel de la Power Finance Corporation. Maken a affirmé que le tarif unitaire au Pendjab est de 4,66 Rs/kWH, 5,01 Rs/kWh au Rajasthan et 5,63 Rs/kWh au Maharashtra.

« Kejriwal ji, si le tarif de l’électricité est le plus élevé quelque part dans le pays, c’est à Delhi. Beaucoup d’argent est collecté auprès des habitants de Delhi au nom des frais fixes. Les habitants de Delhi ont maintenant compris vos mensonges et votre butin », a déclaré le Congrès de Delhi le 11 juillet.

में . के लोगों से फ़िक्स्ड चार्ज के नाम पर काफ़ी पैसा वसूला जा रहा है

जनता आपके झूट और लूट को समझ चुकी है @INCUttarakhand की जनता आपके झूठे दावों में आने वाली नहीं https://t.co/meRIdwPXrp – Congrès de Delhi (@INCDelhi) 11 juillet 2021

Réagissant à la question de savoir si le modèle de Delhi de l’AAP fonctionnera dans d’autres États comme le Gujarat ou le Pendjab, le député de Delhi et le responsable du Gujarat de l’AAP, Gulab Singh, ont déclaré que les habitants de l’État se tournent maintenant vers le parti Aam Aadmi pour changer. « Qui ne veut pas d’électricité gratuite, d’eau gratuite ? Que ce soit le Gujarat, le Pendjab ou l’Uttarakhand, les gens en ont marre des prix élevés de l’électricité. Bien que ces États produisent leur propre électricité, les gens sont obligés de l’acheter à un tarif plus élevé. Vous parlez aux gens et ils vous le diront », a déclaré Singh.

Lorsqu’on lui a demandé si l’AAP pouvait faire une brèche dans le fort du Gujarat du BJP, Singh a déclaré que le Gujarat n’était le bastion du BJP que parce qu’il n’y avait pas d’opposition. « L’opposition a été réprimée, achetée et menacée. Qu’a fait le Congrès au cours des 27 dernières années ? Il est devenu une équipe B du BJP. Chaque fois qu’ils veulent des députés, ils les obtiennent du Congrès. La haute direction du Congrès du Gujarat a été vendue aux mains du BJP. Ils ne descendent pas dans la rue contre le BJP. Tout leur jeu est corrigé. Les gens sont très enthousiasmés par le PAA et nous regardent avec espoir », a déclaré Singh.

Le Shiromani Akali Dal, cependant, n’est pas d’accord sur le fait que l’AAP peut mettre en place un formidable défi au Pendjab. « Les gens savent qu’Arvind Kejriwal n’a aucune crédibilité. Ils ont remporté 20 sièges et environ la moitié ont déjà rejoint le Congrès. Leur grand discours a échoué. Le rêve qu’ils vendaient aux gens du commun qu’ils apporteraient un nouveau modèle, ils apporteraient de la transparence, tout cela s’est effondré. Les gens se repentent maintenant de voter AAP et pensent qu’ils auraient dû voter au Congrès », a déclaré le porte-parole du SAD, Daljeet Singh Cheema.

Lors de sa récente visite au Pendjab, Arvind Kejriwal avait promis 300 unités d’électricité gratuite et une alimentation électrique 24h/24. Kejriwal a affirmé qu’environ 77% de la population du Pendjab bénéficierait de ce déménagement.

Cependant, ce qu’il a peut-être manqué, c’est que le gouvernement du Pendjab a fourni de l’électricité gratuite jusqu’à 200 unités par mois à toutes les familles Backward-Class, SC/ST, Non-SC, BPL et BC. Cependant, les SC et OBC à couche crémeuse ont été exclus de la liste par un arrêté de 2020 qui visait à élaguer la liste pour économiser sur la subvention à l’électricité.

« Au Pendjab, nous avons déjà un programme de subventions en cours qui fournit plus que ce que promet Arvind Kejriwal. Les couches les plus faibles de la société reçoivent déjà de l’électricité gratuite. Il (Kejriwal) ne sait pas que ces stratagèmes existent depuis longtemps au Pendjab. Ici, contrairement à Delhi, si le montant de la facture dépasse la limite gratuite, le consommateur ne paie que pour les unités supplémentaires alors qu’à Delhi, l’utilisateur paie pour l’unité entière consommée », a déclaré Cheema, chef d’Akali, à Financialexpress.com.

Dans l’Uttarakhand, ceux qui consommaient jusqu’à 100 unités payaient au taux de deux roupies quatre-vingts paise par unité, tandis que ceux dont la consommation était comprise entre 101 et 200 unités payaient la facture au taux de quatre roupies par unité. Cependant, plus tôt ce mois-ci, le gouvernement de l’Uttarakhand dirigé par le BJP a fait une annonce d’électricité gratuite avant les élections. Le gouvernement de l’Uttarakhand BJP a annoncé que les consommateurs ayant une consommation mensuelle allant jusqu’à 100 unités recevront de l’électricité gratuite tandis que ceux ayant une consommation comprise entre 100 et 200 unités seront facturés à 50 %.

L’annonce du BJP d’Uttarakhand est considérée comme une tentative de contrer la promesse d’électricité gratuite de l’AAP, car le gouvernement de l’État n’avait augmenté les tarifs de l’électricité qu’en avril de cette année. Maintenant, avec l’AAP faisant la promotion agressive de sa promesse d’électricité et d’eau gratuites, le BJP s’est retrouvé en retrait et a annoncé l’électricité gratuite aux consommateurs nationaux.

Au Gujarat, le vice-ministre en chef Nitin Patel a déclaré aujourd’hui que le gouvernement du BJP n’avait pas augmenté les tarifs de l’électricité pour les agriculteurs au cours des 26 dernières années de son règne dans l’État. Au Gujarat, il existe différentes dalles selon la consommation avec des prix allant de Rs 1,5 à Rs 5 selon les usages et la catégorie c’est-à-dire BPL etc.

Étant donné que le Pendjab et l’Uttarakhand offrent déjà de l’électricité gratuite à un certain nombre de consommateurs, la pression sera sur le Gujarat pour qu’il baisse les tarifs de l’électricité.

