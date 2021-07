Le modèle d’expédition économique basé sur le marché risque un enchevêtrement juridique

En 2008, la Commission centrale de régulation de l’électricité (CERC), dans la poursuite des objectifs susmentionnés de la loi, a introduit un marché journalier dans les bourses d’électricité, qui suit les principes d’expédition économique centralisée.

Par Pramod Deo & Arijit Maitra

Un article récent dans ce journal (bit.ly/3hlv3Eb), par Somit Dasgupta, expliquait en termes simples le système d’expédition économique basé sur le marché (MBED) proposé par le Centre ; il a fait valoir qu’il ne vaudrait peut-être pas la peine de changer complètement le mode de gouvernance du secteur pour seulement 2% d’économies nettes. Cependant, l’article n’examine pas explicitement les questions juridiques en cause. Par conséquent, nous nous concentrons ici sur les questions juridiques qui doivent être résolues pour introduire le régime, même sur une base limitée.

Le préambule de la loi stipule « … de consolider les lois relatives à la production, au transport, à la distribution, au commerce et à l’utilisation de l’électricité et de manière générale à prendre des mesures propices au développement de l’industrie électrique, à y promouvoir la concurrence, à protéger les intérêts des consommateurs…. ”. Cependant, lorsque nous avons ce qu’on appelle le tarif de production en deux parties. Le premier est le coût fixe qui doit être payé par l’acheteur d’électricité, que la centrale génère ou non, et l’autre est le coût variable, qui est fonction du quantum de production.

En 2008, la Commission centrale de régulation de l’électricité (CERC), dans la poursuite des objectifs susmentionnés de la loi, a introduit un marché journalier dans les bourses d’électricité, qui suit les principes d’expédition économique centralisée. Cependant, la part de ce segment de marché après 12 ans ne reste qu’environ 4 à 5 % de l’électricité totale produite dans le pays. Près de 88 % de l’électricité est vendue dans le cadre de contrats bilatéraux tant au niveau intra-étatique qu’inter-étatique.

La conception de MBED est de centraliser la découverte des prix sur les bourses d’électricité et la programmation de l’électricité via les centres de répartition des charges nationaux et régionaux (NLDC et RLDC). L’objectif déclaré de MBED est de répondre à la charge du système en envoyant le mix de production le moins coûteux. Il y aura un règlement physique de l’électricité ainsi qu’un règlement financier. Le prix découvert sur le marché n’est limité qu’au coût variable de la production, tandis que les acheteurs, c’est-à-dire les services de distribution, continueront d’être tenus de payer les charges fixes conformément à leurs contrats existants. Ainsi, fondamentalement, le modèle MBED implique : (a) « Ordonnancement et expédition » et (b) « Règlement des contrats », où il y aurait un accord de couverture connu sous le nom de règlement de contrat bilatéral consistant à rembourser la différence entre le prix d’équilibre du marché et le prix du contrat.

Le modèle MBED viole la doctrine de la mutualité, selon laquelle les contrats doivent être exécutoires par chaque partie contre l’autre. Les contrats à long terme seront rendus superflus en raison du mécanisme proposé dans le modèle MBED. Le prix d’équilibre du marché prévaudra sur les charges variables déterminées en vertu de l’article 62 de la loi sur l’électricité, rendant l’exercice de fixation des tarifs superflu. De même, un prix découvert au moyen d’un appel d’offres et qui est annulé par le prix d’équilibre du marché n’est pas non plus conforme à l’article 63 de la Loi.

L’article 32(2) de la loi donne mandat au State Load Dispatch Center de programmer et d’expédier l’électricité « conformément aux contrats conclus avec les concessionnaires de distribution ou les sociétés de production opérant dans cet État ». De même, l’article 28(3)(a) charge le Centre régional de répartition de la charge de programmer et de répartir l’électricité dans la région « conformément au contrat conclu avec les titulaires de licence de distribution ou les sociétés de production opérant dans la région ». MBED ne s’aligne pas sur les dispositions des articles 28 et 32 ​​puisqu’il y aura un « ordonnancement et expédition » et un « règlement des contrats » centralisés.

Bref, le modèle MBED dit de marché sera ultra vires de diverses dispositions de la Loi sur l’électricité. Le sujet de l’électricité figure au point 13 de la liste concurrente de la Constitution où les États ainsi que le Centre sont tous deux compétents pour légiférer. La centralisation de l’expédition et le règlement de la fixation financière de l’électricité s’y opposeront et pourraient priver l’entrée « électricité » de tout son contenu. Étant donné que le Centre essaie de modifier la loi depuis décembre 2014, il conviendra que le régime MBED soit introduit en proposant des modifications appropriées à la loi en consultation avec toutes les parties prenantes, en particulier les gouvernements des États.

Deo est l’ancien président du CERC et Maitra est un expert juridique (questions réglementaires)

