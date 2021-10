Le modèle masculin de la reine a encadré le jeune prince Charles – « J’ai joué une sorte de cache-cache! » | Royale | Nouvelles

Michael Farebrother, un Grenadier Guard, a fait une telle impression sur la reine qu’ils sont devenus « mutuellement amoureux l’un de l’autre ». Sa Majesté est même allée jusqu’à demander à la garde de rejoindre la famille royale à Sandringham et au château de Windsor pour s’amuser, jouer et donner un peu plus de cours particuliers au jeune prince Charles.

Une histoire de la relation a été enregistrée dans une série de lettres inédites, dont l’une, écrite le 2 janvier 1956, sur papier à en-tête Sandringham.

M. Farebrother a décrit comment la soirée s’est terminée en buvant du punch chaud et en chantant Auld Lang Syne à minuit.

Il a déclaré: « Nous avons été accueillis dans le hall par toute la famille et après avoir regardé la télévision pour enfants, nous avons joué une sorte de cache-cache dans toute la maison. »

« La reine mère m’a fait danser avec elle sur la radio et tout le monde s’est joint à nous », a-t-il déclaré.

Il a déclaré: « La reine, étant une chouette si sage, a réalisé que Charles avait besoin de quelqu’un comme mon oncle pour lui donner du temps d’antenne et l’aider. »

« Il avait de très bons souvenirs de la famille royale. Ce sont des gens si gentils.

Le livre plein de disques est maintenant vendu par Gorringe’s Auctioneers, pour une estimation de 50 000 £ à 80 000 £.

Les commissaires-priseurs ont décrit l’album comme un « aperçu intime de la vie quotidienne de la maison royale au début des années 1950 ».

La vente, chez Gorringe’s Auctioneers à Lewes, East Sussex, aura lieu le 7 décembre.