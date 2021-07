Le modèle OLED Nintendo Switch annoncé pour 349 $

in

TL;DR

Nintendo vient d’annoncer officiellement une version améliorée du Switch, connue sous le nom de modèle OLED Nintendo Switch. Il contient certaines des mises à niveau «Pro» supposées, notamment un écran OLED plus grand, plus de stockage, un port LAN dans le dock, etc. Le nouveau Switch sera lancé le 8 octobre avec un prix de détail suggéré de 349 $, mais attendez-vous à ce qu’il soit incroyablement difficile à obtenir.

Au cours des deux dernières années, nous avons vu de nombreuses rumeurs concernant un modèle «Pro» de la populaire console hybride Nintendo Switch. Les rumeurs se sont suffisamment intensifiées cette année pour que nous soyons convaincus que nous verrions son lancement avant la fin de 2021.

Eh bien, il s’avère que nous avions à la fois raison et tort avec nos attentes. Aujourd’hui, nous avons appris que Nintendo avait un nouveau modèle de Switch à lancer cette année, officiellement appelé Nintendo Switch OLED Model. Cependant, ce n’est pas le modèle « Pro » que beaucoup d’entre nous espéraient.

Cela étant dit, il y a encore beaucoup à aimer dans cette version améliorée du Switch.

Mises à niveau du modèle OLED Nintendo Switch

La mise à niveau la plus évidente pour ce modèle de Switch est l’inclusion d’un panneau OLED. Le commutateur d’origine a un écran LCD, qui produit des images objectivement inférieures. Ce panneau OLED est également physiquement plus grand que le commutateur d’origine à 7 pouces (l’écran d’origine est de 6,2 pouces).

Il existe cependant quelques autres améliorations notables. La capacité de stockage interne est désormais de 64 Go, soit deux fois plus que dans le Switch d’origine. Il dispose également d’une béquille bien améliorée qui s’étend sur tout l’arrière de la console, ce qui résoudra un énorme problème pour les joueurs en déplacement.

Enfin, la station d’accueil incluse comprend également un port Ethernet intégré. Auparavant, vous deviez acheter un accessoire pour cette fonctionnalité, c’est donc une bonne idée.

Quand pouvez-vous acheter et combien

Le modèle Nintendo Switch OLED sera lancé le 8 octobre 2021. Il aura un prix de détail suggéré de 349 $. C’est juste 50 $ de plus que le commutateur ordinaire et 150 $ de plus que le Switch Lite.

Tous les jeux et accessoires officiels Nintendo Switch actuels (y compris Joy-Con) sont compatibles avec le modèle OLED Nintendo Switch.

Soyez averti, cependant: il sera très probablement incroyablement difficile d’obtenir cela lorsqu’il sera lancé. La pénurie mondiale actuelle de puces ainsi que l’incroyable popularité de la console Switch en feront le cadeau de vacances incontournable.