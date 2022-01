Le modèle Omicron ICU est meilleur que la variante Delta, selon le ministre britannique

Un haut ministre du Cabinet britannique a déclaré lundi. Le secrétaire à l’Éducation, Nadhim Zahawi, a déclaré que le gouvernement surveillait de près les données d’hospitalisation, car davantage de personnes de plus de 50 ans font désormais partie des personnes infectées par la variante Omicron.

Omicron produit un modèle plus prometteur pour la variante Delta auparavant dominante de COVID-19 en termes de nombre de personnes ayant besoin de ventilateurs et de durée passée dans les unités de soins intensifs (USI), a déclaré lundi un haut ministre britannique du Cabinet. Le secrétaire à l’Éducation Nadhim Zahawi a déclaré que le gouvernement surveillait de près les données d’hospitalisation, car davantage de personnes de plus de 50 ans font désormais partie des personnes infectées par la variante Omicron.

Cependant, ce groupe fait également partie de ceux qui ont reçu près de 90 % des doses de vaccin supplémentaires, ce qui devrait protéger contre une maladie grave. de personnes sous respirateurs », a déclaré Zahawi. mentionné.

Le ministre a fait écho à certains de ses autres collègues du Cabinet en exprimant l’espoir que de nouvelles restrictions de verrouillage pourraient ne pas être nécessaires même si les infections au COVID-19 restent élevées, car la propagation d’Omicron en Angleterre a montré des signes de ralentissement avec 137 583 infections enregistrées dimanche, plus bas que les 162 572 de samedi. »Le nombre de personnes hospitalisées avec un coronavirus a commencé à augmenter chez les plus de 50 ans, ce qui nous inquiète, mais dans l’ensemble, en réalité, le nombre de personnes en soins intensifs (soins intensifs) a diminué, ce qui est une bonne nouvelle », a déclaré Zahawi à « Sky News ».

« Si nous constatons davantage de fuites d’infections chez les plus de 50 ans – parce que la plupart de l’augmentation des infections de la variante Omicron a eu lieu chez les moins de 50 ans – alors il est plus probable que ces personnes se retrouvent avec une infection grave et une hospitalisation. Mais la bonne nouvelle est évidemment que 90 % de ces personnes de plus de 50 ans ont reçu le rappel – c’est la véritable protection contre les infections graves et l’hospitalisation », a-t-il déclaré.

« Donc, pour le moment, rien dans les données ne suggère que nous devons aller plus loin, mais bien sûr, nous examinerons l’examen de mercredi et au-delà, continuerons à surveiller les données très attentivement », a-t-il ajouté. Le ministre de l’Éducation a également promis que le passage aux masques obligatoires dans les écoles secondaires alors que le trimestre commence plus tard cette semaine ne sera pas en place « pendant un jour de plus que ce dont nous avons besoin ». Il a été annoncé au cours du week-end que les élèves retournant à l’école après les vacances de Noël devront porter des masques faciaux en classe et également subir des tests rapides de flux latéral d’antigène sur place.

« Ce que nous disons, c’est que, regardez, avec Omicron, parce que c’est tellement contagieux, nous voulons nous assurer que nous vous donnons autant d’outils pour être en mesure de garantir que l’éducation est ouverte », a-t-il déclaré. Le gouvernement est sur le point de examiner les données dans leur intégralité mercredi pour évaluer tout changement apporté aux mesures actuelles du plan B, qui nécessitent des couvre-visages obligatoires, le travail à domicile et des laissez-passer de vaccination COVID pour les grands sites, fait écho aux points de vue d’autres ministres du Cabinet ces derniers jours.

Les régions décentralisées d’Écosse, du Pays de Galles et d’Irlande du Nord suivent toutes des restrictions similaires, mais dans la plupart des cas, elles sont allées encore plus loin que l’Angleterre et ont imposé des restrictions sur la taille des foules et des discothèques interdites. Le National Health Service (NHS) a déclaré que le nombre d’hospitalisations avait « baissé de manière significative » à Londres – la première région à être durement touchée par Omicron comme épicentre.

Cela pourrait signifier que le nombre d’hospitalisations dans la capitale britannique correspond désormais à un pic antérieur de cas, les régions au-delà de Londres commençant maintenant à ressentir la pression. «Le reste du pays est désormais sous pression. Certaines fiducies déclarant des incidents critiques pour gérer les absences du personnel. Les données récentes de Londres, le fait que Londres/NHS « s’adapte » actuellement et l’absence d’un grand nombre de personnes gravement malades offrent des motifs d’optimisme. Mais l’avenir est encore incertain », a-t-il tweeté.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.