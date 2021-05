Le “ modèle Pune ” de collaboration entre toutes les parties prenantes de Covid s’installe dans toute l’Inde

À ce jour, la mission Vayu a déployé 7 800 concentrateurs d’oxygène, 875 ventilateurs et 50 000 oxymètres dans tout le pays avec du matériel supplémentaire en cours de route.

La Cour suprême a salué le “ modèle de Mumbai ” de gestion des approvisionnements en oxygène lors de la deuxième vague de Covid-19. Il existe également un «modèle de Pune» qui montre la manière de faire face à la pandémie grâce à la collaboration entre toutes les parties prenantes.

La plate-forme Pune pour la réponse Covid (PPCR), ancrée à la Chambre de commerce des industries et de l’agriculture de Mahratta (MCCIA), comprend plus de 250 hôpitaux privés et gouvernementaux, plus de 10 bureaux gouvernementaux, plus de 150 entreprises et 50 membres du secteur à but non lucratif. Il fonctionne depuis l’épidémie de mars 2020 et a continué de le faire tout au long de la deuxième vague pour réduire la détresse vécue par les patients atteints de Covid-19, leurs familles et le système de santé. PPCR est une plate-forme virtuelle qui a commencé à fonctionner à Pune d’abord, puis dans le Maharashtra et maintenant à travers le pays.

De la collecte de fonds à l’acheminement des ressources, de la distribution de kits de rationnement à la mise en place de ventilateurs / HFNO, et de la formation du personnel médical au conseil aux citoyens, le PPCR a complété les efforts du gouvernement et aidé le système à maintenir la pression pandémique, Sudhir Mehta, responsable et coordinateur du PPCR et président du MCCIA, a déclaré.

Le groupe a identifié les points faibles et les insuffisances de l’infrastructure de santé au début de la pandémie en mars 2020 et a travaillé pour combler les lacunes. Il est devenu une interface entre les hôpitaux, l’administration locale, l’État et les gouvernements centraux. Le groupe Tata, Bajaj Group, Tata AutoComp, Thermax, Finolex Pipes, la famille Abhay Firodia, la famille Naushad Forbes et de nombreuses autres industries ont contribué avec des fonds.

Lorsque la pandémie a commencé, il y avait 4 000 lits Covid-19 dans le district de Pune avec 300 ventilateurs. Le PPCR a pu augmenter la capacité de lit de 60% à 28 000 en avril 2021 et plus du triple du nombre de ventilateurs à 1 400. Environ 60% des capacités de soins de santé critiques du district en soins intensifs et ventilateurs ont été facilitées par le PPCR.

Il a également facilité 12 usines de production d’oxygène, d’une capacité combinée de production de 12 tonnes par jour. Malgré le plus grand nombre de cas positifs au Covid-19 dans le pays à un moment donné, Pune n’a fait face à aucune pénurie critique d’oxygène, a déclaré Mehta. Le ventilateur, l’unité de soins intensifs et la capacité globale de lits de Pune sont désormais égaux à Mumbai, Delhi, Bangalore et Chennai, malgré une moindre disponibilité des hôpitaux gouvernementaux et des installations gérées par l’État, a-t-il déclaré.

Le dernier effort du PPCR est Mission Vayu. Alors que la demande d’oxygène et de ventilateurs montait en flèche au milieu de la deuxième augmentation du nombre de cas de Covid-19, le PPCR a commencé à se procurer et à donner des BiPaP et des concentrateurs d’oxygène dans les zones et les points chauds les plus touchés du Maharashtra et maintenant même à Delhi, au Bengale occidental. , Madhya Pradesh, Rajasthan et Karnataka. Dirigée par le PPPCR, ancrée au MCCIA, et soutenue par ACT Grants et la Swasth Alliance, Mission Vayu a jusqu’à présent déployé des équipements d’une valeur de 100 crore.

Selon Mehta, les demandes affluent de tous les coins du pays. «Depuis plus d’un an, nous avons continué à compléter les efforts pour atténuer les effets néfastes de la pandémie… Cela a également aidé le gouvernement de l’Union à répondre à la demande de suppression des droits de douane sur l’oxygène et les articles critiques connexes», a-t-il déclaré.

Le PPCR a jusqu’à présent mis en place plus de 300 ventilateurs, 130 HFNO, 12000 unités de sang par le biais de collectes de sang, 3000 oxymètres de pouls, 50000 kits EPI, 3,2 masques lakh, un établissement de soins Covid-19 de 600 lits, la gestion de soutien d’un 24- centre d’appels ouvert aux patients et aux familles, mise en place et gestion du logiciel de gestion des lits, partie des campagnes de vaccination à l’échelle du district et distribution de 14,71 repas lakh.

Mission Vayu s’appuie sur divers partenaires commerciaux et fondations, notamment la société d’investissement basée à Singapour Temasek et la Fondation Temasek. Le projet en trois phases avec un investissement estimé à `100 crore a été planifié, mis en œuvre et exécuté en moins de 10 jours depuis son lancement. Les coûts sont partagés conjointement par Temasek, la Fondation Temasek, ACT Grants, la Swasth Alliance et plus de 1000 donateurs et membres du PPCR.

ACT Grants est une coalition de fondateurs de start-up indiennes et d’entreprises de capital-risque qui se sont réunies en mars 2020. Swasth Alliance est une alliance de plus de 150 organisations de soins de santé dans le pays, y compris des hôpitaux, des ONG de santé rurales, des assureurs, des technologies de la santé et des technologies médicales. . Il rassemble la demande dans les secteurs public et privé, répartissant équitablement entre tous les États. Air India, Singapore Airlines, Olam International, Amazon India, Kerry Logistics ont soutenu la logistique du transport aérien des équipements essentiels de Singapour vers l’Inde en trois phases.

À ce jour, la mission Vayu a déployé 7 800 concentrateurs d’oxygène, 875 ventilateurs et 50 000 oxymètres dans tout le pays avec du matériel supplémentaire en cours de route. Au cours de la phase 1, pas moins de 550 ventilateurs BiPaP et 7 500 concentrateurs d’oxygène ont été transportés par avion depuis Singapour et donnés aux districts les plus touchés du Maharashtra, de Delhi et d’autres zones touchées. La phase 2 est d’assurer des fournitures médicales pour les patients dans des endroits éloignés, et jusqu’à présent, 325 unités de ventilateurs BiPaP robustes, 51000 oxymètres et 20 ventilateurs ont été distribués aux hôpitaux, aux fiducies et aux groupes de soutien dans des États comme le Maharashtra, le Madhya Pradesh, Delhi, Rajasthan, West Bengale, Karnataka.

Le PPCR a maintenant lancé la phase 3 de Mission Vayu pour faire don de 500 unités supplémentaires de ventilateurs BiPaP robustes à des hôpitaux, des fiducies, des organisations sociales, des groupes de soutien et des administrations de district à travers l’Inde. «Compte tenu des taux de positivité et de mortalité en cours, nous pourrons avoir un impact sur des milliers de vies chaque semaine grâce à cette initiative. La réponse que nous avons reçue a été extrêmement gratifiante car nous avons pu collecter des fonds et le soutien de plus de 1000 industries, entreprises, philanthropes et individus de toute l’Inde », a déclaré Mehta.

Le PPCR s’efforce également de faire de Pune la première ville sans décès Covid-19 du pays en faisant vacciner sa population éligible. L’objectif fixé était de vacciner un lakh par jour. Pune a été la première ville de l’Inde à atteindre près de 87 000 vaccinations en un jour et a vacciné près de 70% des personnes éligibles dans la tranche d’âge des 45 ans et plus. Il envisage maintenant de se procurer 50 doses de lakh pour vacciner les personnes âgées de 18 à 44 ans.

