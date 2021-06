Le modèle Samsung Galaxy Watch 4 LTE passe par la FCC

Jimmy Westenberg / Autorité Android

TL;DR

Un modèle Samsung Galaxy Watch 4 sportif LTE est passé par la FCC. Il prend en charge plusieurs bandes LTE, le Wi-Fi double bande, etc. Les détails de la batterie et de la charge arrivent également avec la liste.

Nous avons vu la série Samsung Galaxy Watch 4 faire un voyage à travers le 3C chinois plus tôt ce mois-ci. Maintenant, la ligne est arrivée au FCC. Un appareil portant le numéro de modèle SM-R885 est apparu sur le site de certification américain, avec quelques détails intrigants.

À en juger par son numéro de modèle, le SM-R885 pourrait être la variante LTE du SM-R880. On pense que ce dernier est le plus petit Galaxy Watch 4 de 41 mm. Bien que la liste FCC ne précise pas sa taille, elle confirme que la smartwatch en question prend en charge plusieurs bandes LTE. De plus, la montre prend également en charge le Wi-Fi double bande, NFC, GNSS et Bluetooth. La « lecture audio » de la mémoire interne de la montre intelligente est également répertoriée en tant que fonctionnalité.

En ce qui concerne l’alimentation, la smartwatch contient une batterie portant le numéro de modèle EB-BR880ABY. Nous avons vu cette cellule mentionnée dans les listes précédentes, et elle est évaluée à 240 mAh. Cela suggère que la capacité de la batterie des séries Galaxy Watch 3 et 4 ne différera pas.

Samsung Galaxy Watch 4 : Et la recharge ?

Pour la charge, la Galaxy Watch 4 conservera apparemment la prise en charge de la charge sans fil Qi. Cependant, le portable peut partager son chargeur avec les modèles précédents. La FCC a testé la Galaxy Watch 4 avec un chargeur numéroté EP-OR825 – le chargeur sans fil qui prend en charge la Galaxy Watch 3 et la Watch Active 2. Cela suggère également que la Galaxy Watch 4 peut également contenir une charge de 5 W.

Alors qu’une récente liste 3C suggère que la Galaxy Watch 4 peut ne pas être livrée avec un chargeur, il semble plus probable que Samsung continuera à utiliser son chargeur actuel. C’est une décision sensée pour Samsung, car elle évite à l’entreprise de développer un nouveau berceau. Cela devrait également signifier des prix plus bas pour les consommateurs.

Alors, quand pouvons-nous nous attendre à ce que la Galaxy Watch 4 fasse ses débuts officiels ? Des rumeurs contradictoires suggèrent qu’un lancement pourrait avoir lieu d’ici août. Cependant, la liste de la FCC laisse entendre que les débuts du portable sont imminents.