Le modèle Switch OLED arrive bientôt en Chine, après le succès du modèle original

Image : La vie de Nintendo

Le Switch est un succès mondial notable depuis mars 2017, et depuis décembre 2019, ses ventes de matériel incluent également les résultats officiels de la Chine. La taille du marché chinois en fait une cible précieuse pour les «trois grands» fabricants de consoles, mais les réglementations de production strictes et les processus d’approbation des jeux du pays ont fait du «marché gris» des importations le point d’accès pour la plupart.

Le lancement officiel du modèle Switch original à la fin de 2019 – en partenariat avec Tencent – était une décision notable pour Nintendo, sa première sortie matérielle officielle dans le pays depuis plus d’une décennie à cette époque. Alors que Sony et Microsoft sont arrivés en premier, la bibliothèque familiale de Nintendo et le partenariat Tencent ont assuré des résultats positifs. Bien que les systèmes soient sans région et que, par conséquent, les achats d’importation se poursuivent, les jeux officiellement localisés et l’accès aux services en ligne sont des arguments de vente pour l’itération sous licence. Il convient de noter que ces ventes en Chine contribuent notamment au succès continu du système – un peu moins de 10 millions de modèles Switch standard ont été vendus dans « d’autres » territoires, qui comprendront des pays comme l’Australie, la Corée du Sud et bien sûr la Chine.

Il est maintenant confirmé que le modèle Switch OLED arrivera en Chine le 11 janvier. C’est particulièrement rapide pour qu’un nouveau produit obtienne l’approbation complète et la sortie dans le pays, et Daniel Ahmad – analyste principal chez Niko Partners – a souligné que le système de Nintendo est actuellement le système de vente le plus rapide en Chine, y compris les unités officiellement distribuées ainsi que les importations.

Tencent et Nintendo lanceront officiellement le modèle Nintendo Switch OLED en Chine continentale le 11 janvier 2022. Cela coûtera 2599 RMB et le magasin numérique est une région verrouillée en Chine. Le lancement intervient seulement environ 3 mois après le lancement international, un revirement rapide pour la Chine. pic.twitter.com/Wf9MOpmuUf – Daniel Ahmad (@ZhugeEX) 4 janvier 2022

Nous avons couvert la Nintendo Switch en Chine depuis son lancement. C’est la console la plus vendue dans le pays, à la fois via les unités officielles et les importations du marché gris. Voici un ancien article de blog du lancement que vous pourriez trouver intéressant : https://t.co/LpAck0Km9R – Daniel Ahmad (@ZhugeEX) 4 janvier 2022

La Chine devient un pays de plus en plus important dans l’industrie du jeu, même si les consoles restent des contributeurs relativement mineurs au niveau national par rapport au PC et au mobile. Le partenaire de distribution de Nintendo, Tencent, continue également de faire des acquisitions et des investissements de premier plan dans des éditeurs et des développeurs de jeux à l’échelle mondiale.

Il sera intéressant de voir comment les modèles OLED et originaux se comporteront dans les mois à venir.