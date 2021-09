Le modèle Switch OLED de Nintendo fait sa première apparition publique au Japon

in

Image : @nattu_ninmosa59

Nous sommes à un peu plus de la mi-septembre et cela signifie que nous nous rapprochons de la sortie du Switch OLED le 8 octobre.

Nous avons vu des bandes-annonces de Nintendo, lu les premières impressions “pratiques” des médias à ce sujet et maintenant nous avons un premier aperçu de l’appareil dans la nature. Comme l’ont souligné nos amis de VGC, le nouveau modèle vient d’être exposé chez divers détaillants à travers le Japon, y compris le propre magasin Nintendo à Tokyo.

Le directeur commercial japonais de Limited Run, Alex Aniel, a pu prendre quelques photos de Mario Kart 8 Deluxe fonctionnant sur le système – notant à quel point le nouvel écran OLED de 7,0 pouces était “vibrant”. De toute évidence, la plus petite lunette est également une amélioration.

Le Switch OLED est exposé sur Nintendo TOKYO. L’écran a l’air très dynamique et la plus petite lunette est une belle avancée. pic.twitter.com/Adu88PMHFU— Alex Aniel (@cvxfreak) 18 septembre 2021

Et voici quelques autres clichés – le premier est du système derrière une vitrine (avec l’aimable autorisation de @nattu_ninmosa59), et le deuxième lot de photos provient également du magasin Nintendo de Tokyo (merci, @bunnagashi) – présentant Splatoon 2 et Terreur Metroid sur le nouvel écran.

淀で有機ELモデルの展示を見てきた。気持ち画面がデカい。白いドックがおしゃれ pic.twitter.com/DU2ougLrrv— なっつん (@nattu_ninmosa59) 16 septembre 2021

スイッチ有機ELモデルいいじゃない pic.twitter.com/8O3s8RBsri— (@bunnagashi) 18 septembre 2021

La nouvelle station d’accueil fournie avec le modèle OLED comprend un port LAN et pourra recevoir des mises à jour. En fait, Nintendo a déjà déployé une mise à jour dans la version 13.0.0 du micrologiciel du système. Plus tôt cette semaine, la société a également annoncé qu’elle réduirait le prix du système de modèle de base dans certaines régions du monde. Notamment, cela n’inclut pas les États-Unis.

Les précommandes Switch OLED ouvriront la semaine prochaine au Japon le 24 septembre. En ce qui concerne les États-Unis et le Royaume-Uni, vous pouvez consulter notre guide pratique de précommande Nintendo Life. Allez-vous acheter le nouveau modèle Switch OLED lors de son lancement le mois prochain ? Dites-nous dans les commentaires.