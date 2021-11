Le modem 5G conçu par Apple sera séparé de la puce de la série A, encore une fois la rumeur veut qu’elle fasse ses débuts dans les iPhones 2023

Apple lancera son modem 5G conçu sur mesure dans les modèles d’iPhone de 2023 et le composant ne sera pas intégré dans la puce de la série A de l’appareil, rapporte DigiTimes.



Dans un rapport payant publié plus tôt dans la journée, des sources parlant à DigiTimes ont déclaré que 2022 sera la dernière année où Qualcomm fournira tous les modems des modèles ‌iPhone‌. Par la suite, les iPhones devraient commencer à intégrer des puces de modem en bande de base 5G conçues par Apple lui-même.

Le modem 5G qu’Apple a développé pour ses modèles ‌iPhone‌ 2023 serait distinct de sa puce de série A, provisoirement appelée « A17 ». Cela contraste avec les premiers appareils Android qui cherchent à proposer des modems personnalisés, qui auraient l’intention d’intégrer à la fois le processeur cellulaire (CP) et le processeur d’application (AP) directement dans le système sur puce (SoC) de l’appareil.

TSMC, la société taïwanaise qui fournit actuellement tous les SoC en silicium personnalisés d’Apple, se préparerait à fournir à Apple son modem bande de base 5G conçu sur mesure.

Lors de sa journée des investisseurs plus tôt cette semaine, Qualcomm a déclaré qu’il prévoyait de fournir seulement 20 % des puces de modem d’Apple en 2023, suggérant qu’Apple s’auto-fournirait jusqu’à 80 % des puces de modem 5G requises pour les iPhones à partir de 2023.

Il n’est pas déraisonnable de supposer que les 20% restants fournis par Qualcomm seront dans des appareils plus anciens ou d’entrée de gamme dans la gamme 2023 ‌iPhone‌. D’autre part, les 20% restants pourraient également inclure des appareils conçus pour les régions où le modem 5G d’Apple n’est pas pris en charge.

Apple aurait lancé le travail sur ses propres puces de modem internes, dans le but de s’éloigner de Qualcomm, en acquérant l’activité puces de modem d’Intel en 2019.

Le rapport correspond aux rumeurs précédentes selon lesquelles la puce modem d’Apple serait prête à être lancée en 2023.

Histoires liées

Le modem 5G conçu par Apple devrait faire ses débuts dans tous les modèles d’iPhone 2023

Le modem cellulaire 5G conçu sur mesure par Apple fera probablement ses débuts dans tous les modèles d’iPhone 2023, selon les analystes de Barclays Blayne Curtis et Thomas O’Malley. Dans une note de recherche axée sur les fournisseurs partagée avec MacRumors, les analystes ont déclaré que les fabricants de puces Qorvo et Broadcom devraient faire partie des entreprises qui bénéficient du passage à la solution interne d’Apple. Mark Sullivan de Fast Company et Bloomberg…

Kuo : le modem 5G conçu par Apple pourrait faire ses débuts sur les iPhones dès 2023

Apple prévoit d’adopter sa propre puce de bande de base 5G conçue sur mesure à partir des iPhones 2023, ce qui signifie qu’il n’aura plus besoin de s’appuyer sur Qualcomm pour fournir le modem cellulaire 5G pour l’iPhone, a déclaré aujourd’hui l’analyste d’Apple Ming-Chi Kuo. note obtenue par MacRumors. Selon Kuo, Apple prévoit d’inclure sa propre puce de bande de base 5G conçue sur mesure à partir du lancement du 2023…

La demande d’iPhone 12 contribue à augmenter les revenus du modem 5G de Qualcomm, mais Apple travaille sur son propre modem « haut de gamme »

La popularité des modèles d’iPhone 12 a entraîné une augmentation de la demande pour les modems 5G et les puces RF de Qualcomm, contribuant à propulser les revenus du fabricant de puces au-delà de ceux de son rival Broadcom au troisième trimestre 2020, selon la société de recherche taïwanaise TrendForce. Qualcomm a déclaré un chiffre d’affaires de 4,9 milliards de dollars au troisième trimestre, soit une augmentation de 37,6% par rapport au trimestre de l’année précédente, contre 4,6 milliards de dollars pour Broadcom….

Apple développe un modem interne qui remplacera à terme les puces Qualcomm

Apple développe actuellement son propre modem cellulaire qui sera utilisé dans les futurs appareils et qui remplacera à terme les composants du modem provenant de Qualcomm, rapporte Bloomberg. L’information a été partagée par le vice-président senior des technologies matérielles d’Apple, Johny Srouji, lors d’une réunion publique avec des employés d’Apple. « Cette année, nous avons lancé le développement de notre premier cellulaire interne…

La gamme iPhone 13 devrait utiliser le modem Snapdragon X60 de Qualcomm avec plusieurs améliorations 5G

La gamme d’iPhone 13 de nouvelle génération d’Apple utilisera le modem Snapdragon X60 5G de Qualcomm, avec Samsung pour gérer la fabrication de la puce, selon DigiTimes. Construit sur un processus de 5 nm, le X60 offre une efficacité énergétique plus élevée dans un encombrement réduit par rapport au modem Snapdragon X55 basé sur 7 nm utilisé dans les modèles d’iPhone 12, ce qui pourrait contribuer à prolonger la durée de vie de la batterie. Avec le modem X60, iPhone…

Le PDG de Qualcomm présente son intention de rivaliser avec Apple Silicon et de gérer le passage d’Apple aux modems internes

Le PDG de Qualcomm, Cristiano Amon, pense que Qualcomm fournira des puces pour ordinateurs portables capables de rivaliser avec le silicium d’Apple d’ici l’année prochaine et a expliqué comment la société envisage la transition attendue d’Apple vers ses propres modems personnalisés. S’adressant à ., Amon a déclaré que Qualcomm était capable d’avoir la meilleure puce du marché, grâce à une équipe d’architectes de puces qui travaillaient auparavant pour Apple …

Qualcomm lance le premier modem 10 Gigabit 5G au monde, destiné aux iPhones 2022

Qualcomm a présenté aujourd’hui le Snapdragon X65, le premier modem et système d’antenne 10 Gigabit 5G au monde pour smartphones, permettant des vitesses de données théoriques allant jusqu’à 10 gigabits par seconde. Apple utilisera probablement le Snapdragon X65 dans les iPhones 2022. Alors que les vitesses de téléchargement dans le monde réel resteront probablement bien en dessous du pic de 10 gigabits par seconde, les appareils équipés du Snapdragon X65 devraient voir…

Qualcomm cherche à combattre Apple Silicon avec une nouvelle génération de puces PC

Qualcomm a annoncé aujourd’hui des plans pour un système sur puces (SoC) basé sur Arm de nouvelle génération conçu pour rivaliser avec les puces de la série M d’Apple dans l’espace PC (via The Verge). Lors de la journée des investisseurs 2021 de Qualcomm, le directeur de la technologie, le Dr James Thompson, a annoncé les plans de la nouvelle génération de puces. Les puces sont « conçues pour établir la référence en matière de performances pour les PC Windows » et sont développées par…