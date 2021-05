Le modem 5G d’Apple n’arriverait pas au moins avant l’iPhone de 2023

10/05/2021 à 17:34 CEST

Antonio Vallejo Taslimi

La famille iPhone 12 est la dernière à présenter les appareils les plus avancés d’Apple à ce jour. Rappelons que quatre versions sont sorties, de l’iPhone 12 Mini à l’iPhone 12 Pro Max. Avec des ventes extrêmement réussies, Apple est convaincu des performances de ses premiers appareils 5G. Nous savons que l’entreprise est dans une période de transition, puisqu’elle est en train de repenser toute sa gamme de produits Mac et iPad, grâce au départ de la M1, la propre puce ARM d’Apple. Les IPhones ont toujours été conçus à la fois en matériel et en logiciel par Apple, bien qu’il y ait un détail sur lequel ils ont dû dépendre d’une société tierce. Nous parlons de Modem iPhone 12 5G, qui est développé par Qualcomm. Cela changerait dans quelques années, car Apple travaille sur son propre modem 5G, bien que les dernières informations y fassent référence. cela ne verrait le jour qu’au moins 2023.

Nous connaissons depuis quelques mois l’intention d’Apple de proposer son propre modem 5G. Aujourd’hui, nous obtenons plus de données à ce sujet grâce à Ming-Chi Kuo, un analyste bien connu spécialisé dans Apple, qui commente que nous ne verrions pas ce modem 5G avant au moins l’iPhone de 2023. Tout indique qu’Apple y travaille. idée depuis 2018 ou 2019, à peu près tout après les tensions entre Apple et Qualcomm lui-même en raison de divers procès sur des questions de brevets. C’est pourquoi Apple a fait confiance à Intel pour développer un modem 5G, même s’il semble que cette collaboration n’a pas fonctionné car elle ne répondait pas à certaines exigences. De cette manière, Apple a continué à travailler avec Qualcomm pour son modem 5G.

Le lancement de son propre modem 5G permettra à Apple d’avoir un appareil qui est sûrement plus économe en énergie et plus performant. Cela réduirait également ses coûts puisqu’il ne dépendrait pas de Qualcomm. Il faudra attendre pour connaître plus de détails à ce sujet, puisque Apple n’a pas donné plus d’informations à ce sujet pour le moment.