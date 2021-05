Le MODOK de Marvel ne fait pas partie de l’univers cinématographique Marvel ⋆ .

Les fans ont peut-être espéré que MODOK de Marvel, la prochaine série animée sur Hulu, serait connectée à l’univers cinématographique Marvel. Malheureusement, le showrunner pour MODOK a mis fin à tout débat.

S’adressant à ComicBook.com dans une nouvelle interview, Jordan Blum a été interrogé sur la continuité de l’émission et a expliqué qu’elle se déroulait dans son propre univers au sein du Marvel Multiverse.

«Ouais, nous sommes notre propre univers», a déclaré Blum. «Je pense que, vous savez, Harley Quinn est un bon exemple de genre, ce n’est pas les films, mais c’est vraiment cool en fait. Marvel a comme une base de données de tous les univers du multivers, et il y a un gars qui la gère, et ils m’ont laissé choisir la numérotation de notre univers. L’anniversaire de mon fils, le 26/12, est notre univers, nous étions donc dans le Marvel Multiverse, ce qui est génial. “

Bien que les fans puissent être tristes d’entendre la nouvelle, c’est bien que Blum ait pu choisir son propre univers dans lequel vivre et encore plus agréable qu’il ait pu dédier la série à son fils d’une certaine manière. Quant au méchant emblématique de Marvel, ceux qui espèrent le voir croiser le chemin du MCU devront attendre les futurs films et continuer à espérer.

Dans MODOK de Marvel, le supervillain mégalomane MODOK poursuit depuis longtemps son rêve de conquérir un jour le monde. Mais après des années de revers et d’échecs en combattant les héros les plus puissants de la Terre, MODOK a lancé son organisation maléfique AIM dans le sol. Évincé en tant que chef de l’AIM tout en s’occupant de son mariage et de sa vie de famille en ruine, l’organisme mental conçu uniquement pour tuer est sur le point de relever son plus grand défi à ce jour!

La série animée en stop-motion mettra en vedette une distribution vocale étoilée dirigée par Patton Oswalt (Ratatouille) comme George Tarleton / MODOK, Aimee Garcia (Lucifer) comme Jodie Tarleton, Ben Schwartz (Sonic l’hérisson) comme Lou Tarleton, Melissa Fumero (Brooklyn Nine-Nine) comme Melissa Tarleton, Wendi McLendon-Covey comme Monica, Back Bennett comme Austin Van Der Sleet, Jon Daly comme Super-Adaptoid et Sam Richardson comme Gary.

MODOK de Marvel est créé et produit par Jordan Blum et Oswalt, basé sur le personnage créé par Stan Lee et Jack Kirby. Il est produit par Brett Crawley, Robert Maitia, Grant Gish, Joe Quesada et Jeph Loeb.