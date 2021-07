Le module russe Nauka devrait s’intégrer à la Station spatiale internationale cette semaine: ce que nous savons jusqu’à présent

“Nauka” est le mot russe pour “Science” et c’est le plus grand laboratoire spatial envoyé par le pays dans l’espace à ce jour.

Le module Nauka de la Russie : Sur la Station spatiale internationale se trouvait un module russe appelé Pirs qui était utilisé par les vaisseaux spatiaux comme port d’amarrage ainsi que par les cosmonautes faisant une sortie dans l’espace comme porte, mais ce module a été détaché de l’ISS lundi. Cependant, Roscosmos en Russie a un remplaçant – un module beaucoup plus grand appelé Nauka qui servirait de principal centre de recherche du pays sur le laboratoire flottant, selon un rapport d’IE. Nauka a été lancé depuis le Kazakhstan le 21 juillet, et si tout se passe comme prévu, il sera intégré à l’ISS ce jeudi.

Nauka, ajoute le rapport, est un module de 42 pieds de long pesant environ 20 tonnes et est principalement destiné à servir de centre de recherche. Même si l’ISS – qui est un effort conjoint de la NASA des États-Unis, de Roscosmos, de la JAXA du Japon, de l’ASC du Canada et de l’ESA d’Europe – avait initialement prévu de lancer le Nauka en 2007, plusieurs problèmes techniques ont continué à causer des retards.

“Nauka” est le mot russe pour “Science” et c’est le plus grand laboratoire spatial envoyé par le pays dans l’espace à ce jour. Il transporte également du fret vers l’ISS, notamment un autre générateur d’oxygène, une autre toilette, une grue de chargement robotisée construite par l’ESA et un lit de rechange. Il avait été lancé à bord de la fusée Proton, qui est la fusée la plus puissante dont dispose actuellement la Russie.

Une fois qu’il atteindra l’ISS jeudi, il serait attaché au module Zvezda, selon le rapport, ajoutant que ce dernier est un module critique car il prend en charge les systèmes de survie de l’ISS, et est également le centre structurel et fonctionnel de ROS – Segment orbital russe.

Pendant ce temps, Pirs ainsi que le cargo seraient brûlés en entrant dans l’atmosphère de la Terre, et le pays s’attend à ce qu’ils tombent sans danger dans l’océan Pacifique.

