Le moindre espoir de la Juve

Cela semble peu probable, mais ce n’est pas impossible. La Juventus atteint le dernier jour de la phase de groupes avec des options pour terminer à la première place. Pour ce faire, vous devez ajouter à Turin devant le Malmö un point de plus que le Chelsea contre Zénith à Saint-Pétersbourg.

Tout d’abord, l’équipe ‘bianconero’ devra oublier le mauvais goût dans la bouche laissé par la dernière performance européenne. Un plongeon dans la réalité 4-0 à Stamford Bridge. Le rival de ce soir semble de bon augure. UNE Malmö qui ajoute un seul point en cinq matchs et auquel le ‘Vecchia Signora’ a balayé les terres suédoises avec des buts de Alexis Sandro, Dybala et Morata (0-3).

Absences multiples

Dans leur effort pour gagner, l’équipe piémontaise devra surmonter les multiples pertes qui limitent les plans de l’entraîneur Massimiliano Allegri. Aux absences connues de Chiesa, Danilo, McKennie et Ramsey rejoint celui de Koulusevski, opéré du nez. Kean, pour sa part, est le doute.

Ce scénario laisse peu d’options d’attaque au-delà de la formation avec Dybala près de Morata, malgré la bagarre que l’Espagnol a eue avec son entraîneur récemment lorsqu’il a été remplacé. « Perin, Rugani, Morata, Alex Sandro et Rabiot joueront, les autres restent à déterminer », a confirmé Allegri en conférence de presse.

L’entraîneur italien a déclaré que Dybala il se porte bien et « a besoin de jouer plus que de se reposer » après son absence pour cause de blessure. En outre, Allegri a dit que l’apparition de l’ex-barcelonista Arthur Me le le onze titre « est une hypothèse » de plus en plus Bonucci il est remis de ses problèmes physiques.

Relativiser la position

Avec l’ironie qui le caractérise, l’entraîneur de la Juventus a minimisé la position finale du classement : « Il faut de la chance dans les tirages. Peut-être que tu resteras le premier et tu auras le PSG”. Allegri a insisté sur le fait que beaucoup de choses peuvent changer jusqu’à ce que les huitièmes de finale soient joués. « Mars sera une nouvelle saison, nous verrons qui nous aurons. Je suis sûr qu’après deux éliminations consécutives en huitièmes de finale, nous devons nous efforcer de faire mieux ».

Rabiot riposte

Le Français n’a pas joué au niveau attendu depuis son arrivée à Turin et il le sait. « Je pense que je n’ai pas encore montré le vrai Rabiot, mais je suis encore jeune et je peux m’améliorer », a expliqué hier l’ancien du PSG au média, qui a déclaré ne pas être affecté par les sifflets des supporters : « Je suis un professionnel, j’exerce ce métier depuis dix ans et je suis serein. Les sifflets ne m’affectent pas ».

Les files d’attente probables

Juventus: Périn; Square, De Ligt, Rugani, Alex Sandro; Bernardeschi, Locatelli, Bentancur, Rabiot ; Dybala et Morata.

Malmö: Dahlin; Nielsen, Ahmedhodzic, Brorsson ; Berget, Christiansen, Innocent, Rakip, Olsson ; Birmancevic et Colak.