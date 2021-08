Le “moins” shérif moldave, sur le point d’entrer dans l’histoire

18/08/2021 à 19:56 CEST

La Moldavie est unanimement reconnue comme le pays le plus pauvre d’Europe. Enclavé malgré le fait qu’il se trouve à quelques kilomètres de la mer Noire et situé entre la Roumanie et l’Ukraine, il faisait partie de l’Union soviétique jusqu’à ce que la « géante rouge » se démembre et obtienne son indépendance en 1991.

Partagé entre ceux qui veulent un rapprochement avec la Roumanie (Union européenne) et ceux qui prônent l’adhésion à la Russie que ce soit au niveau économique voire global, Le pays a le roumain comme langue officielle, bien que la quasi-totalité de la population parle également le russe.

Bien que la capitale Chisinau dépasse de loin les 600 000 habitants après en avoir perdu quelque 50 000 au cours des cinq dernières années, il est assuré que Moscou est de loin la ville au monde où vivent le plus de Moldaves.

Aussi, pour la première fois dans l’histoire la Moldavie est sur le point d’avoir une équipe dans la prochaine phase de groupes de la Ligue des Champions League, même si ce qui est amusant, c’est qu’il s’agirait d’un représentant légèrement moldave pour deux questions différentes, pour ainsi dire.

Et est-ce que Le shérif Tiraspol a donné la grande surprise mardi lors du match aller du dernier tour de qualification de la Ligue des champions en battant le Dinamo Zagreb 3-0 avec un ‘pourpoint’ d’Adama Traoré (Malien, rien à voir avec l’ancien bleu).

La peinture moldave pourrait entrer dans l’histoire à Zagreb

Cependant, bien qu’il soit universellement considéré comme moldave, Tiraspol est la capitale de la Transnistrie (Pridnestrovia en russe). C’est un territoire entre le fleuve Dniestr et la frontière orientale de la Moldavie avec l’Ukraine qui, depuis la guerre civile de Transnistrie de 1992, a un certain statut libre en tant que République moldave pridnestrovienne.

En Transnistrie la langue officielle est le russe, la monnaie officielle est le rouble de Transnistrie Au lieu des lei moldaves comme dans le reste du pays et dans ses rues, vous pouvez voir des symboles et des monuments de l’ex-Union soviétique … même les cas et les casquettes de l’armée.

L’autre détail curieux est que sur les 15 joueurs qui ont participé à la victoire contre les Croates, aucun n’est né en Moldavie. Le méta Athanasiadis est grec ; Concernant les défenses, Cristiano est brésilien, Arboleda est colombien, Dulanto est péruvien et Julien est originaire de Trinidad ; dans le double pivot Addo est ghanéen et Thill, luxembourgeois ; devant le bigoleador Traoré est malien, Kolovos grec (il a fait de même) et Yansané guinéen ; et Luvannor tip est né au Brésil bien qu’il ait été nationalisé moldave en 2013.

Adam Traoré a fait un “double” contre les croates

A sept minutes de la deuxième mi-temps, le Colombien Frank Castañeda a fait une apparition (capitaine malgré sa deuxième saison dans le Sheriff et meilleur buteur l’an dernier), à trois minutes de la fin les Slovènes Bizjak et Petro, du Malawi sont entrés. Et dans la remise est venu le Bosnoherzegovino Radeljic. Et l’entraîneur est l’Ukrainien Yuriy Vernydub.

Le Moldave Serafim Cojocari n’a pas joué sur le banc (20 ans et avec seulement 22 minutes dans le football professionnel), ainsi que deux autres footballeurs nés à Tiraspol, l’expérimenté international Pascenco à son quatrième passage au club et le jeune Belousov (il a fait ses débuts seniors l’an dernier).