Il n’y a ni début ni fin au tournage de La Roue du temps, mais il y aura un début en novembre 2021. Vendredi, Amazon Prime Video a annoncé que l’adaptation des romans de la Roue du temps de Robert Jordan sera présentée en novembre, donnant envie fans un indice tant attendu sur le timing. Ceci et d’autres détails sont sortis lors d’un panel au San Diego Comic-Con avec le showrunner Rafe Judkins.

La production de The Wheel of Time a été ravagée par la pandémie de COVID-19, et les fans commençaient à douter que l’émission serait diffusée en 2021. Vendredi, Judkins les a mis à l’aise avec une nouvelle affiche qui dit que l’émission sortira en Novembre. L’émission a déjà été renouvelée pour une deuxième saison en cours de production, et Judkins a longuement évoqué le processus lors d’un panel virtuel.

Rendez-vous en novembre, Dragonsworn. pic.twitter.com/kYJKpO2SGD – La roue du temps (@TheWheelOfTime) 23 juillet 2021

“C’est cette série de livres qui nous a connectés aux autres – surtout après que je sois sorti du placard – c’est cette chose qui nous a permis de voir ce que c’est que d’être une personne différente dans le monde”, a expliqué Judkins.

Judkins a essayé de donner aux fans des indices sur ce à quoi ils pouvaient s’attendre dans la série, en la comparant au premier roman, L’ Eyeil du monde. Alors que ce livre présente Rand al’Thor comme le protagoniste principal, Judkins a déclaré que dans la série, Moiraine (Rosamund Pike) jouait davantage un rôle principal. Cela peut aider à étoffer le monde fictif un peu plus rapidement et à faciliter les dernières parties de l’histoire où aucun personnage ne peut être appelé la “star”.

Pourtant, tout changement par rapport aux livres ne manquera pas de bouleverser certains fans. Les commentateurs ont également fait rage sur le fait qu’ils n’ont toujours pas vu de bande-annonce de l’émission. Certains ont également fait de terribles prédictions selon lesquelles tout le genre d’adaptation fantastique était voué à l’échec à cause de Game of Thrones, mais Judkins a plaisanté en disant que ce ne serait pas le cas ici.

“Mon danger ne sera jamais de manquer de livres – le défi auquel nous sommes confrontés est de savoir comment raconter cette histoire de la manière la plus cohérente et la plus cohérente possible dans un nombre raisonnable d’épisodes”, a-t-il déclaré. Quant à être fidèle au matériel source, Judkins a déclaré: “Évidemment, je veux rester aussi proche que possible des livres – ce sont des livres vraiment aimés, je les aime, il y a une belle histoire là-bas, nous voulons la raconter et nous voulons le raconter de la manière qui convient le mieux à la télévision. Par exemple, c’est vraiment une véritable adaptation de la série, donc il y aura certainement beaucoup de choses différentes des livres, mais je pense que cela reste fidèle au cœur des livres et colonne vertébrale de la narration.”

Alors que les spéculations et les prédictions se déchaînent sur les réseaux sociaux, nous ne sommes qu’à quelques mois des fans qui voient The Wheel of Time par eux-mêmes. L’émission sera diffusée en novembre sur Amazon Video. En attendant, vous pouvez consulter les livres originaux de Jordan ici aux formats imprimé, numérique et audio. Il y a 14 romans dans la série ainsi qu’un prequel le mieux lu à la fin.

