Le mois magique de Natalia

Juillet 2021, le mois que vous n’oublierez pas Nathalie Romero. Jiennense, du quartier des Égouts. A 32 ans, le mediofondista a été classé pour la première fois aux Jeux, a obtenu le poste de professeur titulaire Physiothérapie à l’Université des Îles Baléares Et ce vendredi, en ouverture des JO d’athlétisme, il est entré en demi-finale des 800. Avec marque personnelle, 2: 01.16, sixième de la dernière série, et une attitude formidable. Il est arrivé avec le temps numéro 43 sur 47. Il est déjà 24 au moins.

“C’est un rêve. Je savais qu’il voulait se déchaîner. J’avais des coudes en 200, il en restait 300. Mais je ne sais pas, j’y ai cru. Soudain, ils ont commencé à courir beaucoup et j’ai dit, à mon rythme», explique-t-elle à AS Natalia, qui a quitté Jaén pour Majorque pour suivre son évolution de professeur d’université. « Mais je ne perds pas la façon de parler de Jaén fermé, hein ! Ces ‘o’ sont toujours là ».

Romero a commencé à 400, mais avait l’air “lent” pour le retour en piste. Je me considérais comme limité. Il s’entraîne avec Pedro Jiménez-Reyes, étudiant en athlétisme, qui essaie de quantifier les charges et d’analyser jusque dans les moindres détails pour optimiser les performances. À distance, il discute des séances d’entraînement avec Natalia. “Pedro planifie et je l’adapte à Majorque, là-bas mon partenaire m’aide dans la série, dans tout. Au final, c’est un travail d’équipe ».

Natalia Romero, sixième, dans la dernière ligne droite du stade olympique. Richard Heathcote (.)

Natalia, qui pratique l’athlétisme depuis longtemps, mais peu en 800, avoue son attachement aux deux tours. « J’aime le 800 plus que le 400, parce que je ne vois pas de limites, dans le quatre si je voyais qu’il y avait une limite. Même s’il est vrai aussi que les ‘bicharracas’ du 800 passent à 57 sans problème le 400. Je suis relativement à l’aise à 58, 59″, analyse et explique qu’elle est une Eightcentista différente : « La formation est quelque chose de différent de l’habituel. Je fais un mix entre vitesse et fond. Nous faisons des multi-sauts, ce qui est un entraînement de sprinteur ». Et puis il y a l’expérience : “Ça te fait courir.”

Université et formation

La chaleur et l’humidité de Tokyo ne font pas peur à Natalia, car à Majorque, il s’entraîne à 11 heures du matin. Il n’y a pas d’autre choix, dans le reste de la journée il doit donner ses cours de kinésithérapie à l’Université. « Le premier semestre est très dur. J’ai 180 heures de cours, et dans le second, 40. Il y a des moments où j’entre de 8h30 à 11h30, je vais m’entraîner puis reprendre les cours. Pour enseigner il faut être concentré, avoir tout préparé, c’est un effort mental, parce que tu parles et tu dois dire des choses raisonnables. De plus, je suis très exigeante », dit Natalia, qui enseigne les cours de deuxième, quatrième et troisième cycle.

Ce samedi (13h50, en Espagne) il dispute les demi-finales olympiques. L’athlète qui a grandi dans la Caja de Jaén, sur la piste de La Salobreja. Toujours dans le même club, maintenant appelé Unicaja, mais elle en est une autre, professeur, demi-finaliste olympique. “Ceux qui courent, je courrai ce que je sais.” Ce sera le 31 juillet, dernier jour d’un mois magique.