Le Mollerussa a rempli le script et le battage médiatique lui donnera un premier

17/11/2021 à 23:24 CET

Pau del Valle

Un but de Putxi dans la dernière ligne droite a donné la passe pour le premier match nul de la Coupe à un Mollerussa qui sera à la grosse caisse et jouera contre une équipe de première division.

Le match a commencé avec les locaux à la recherche du but, et il a pu marquer à Adrià avec un tir qui a été arrêté en deux mi-temps par le gardien Carlos. Deux minutes plus tard, c’est Jofre qui mettait le gardien à l’épreuve, et un peu plus tard en plein domaine de ceux d’Alexis Pintó, un centre de Jofre était dirigé par Putxi touchant le poteau. Le premier avertissement des Baléares est venu à la 27e minute avec un tir de Marquitos qui a raté de peu. Avant la pause, Adrià tentait une frappe sans angle, et Jofre marquait le but, mais finissait dans un corner.

Après les vacances, Sasha avait le premier des locaux, mais Carlos refusa à nouveau. La réponse de visite a été donnée par Marquitos mais votre coup est sorti, et immédiatement après c’est Adrià qui a fini de brosser le bois. À la 33e minute, Jofre a fait 1-0 mais son tir s’est terminé dans un coin, et deux minutes plus tard, Adrià a aidé Putxi, qui a battu Carlos, à marquer le but vainqueur. Adrià et Jofre ont eu la peine, mais Carlos a évité le but dans l’addition.

Fiche technique

Mollerussa : Pau Bosch, Sasha, Kiku, Joan Martí, Fabregat ; Porta (Toti, 91′), Edu Barón (Trota, 72′), Franky (Albert Delgado, 83′), Putxi, Jofre et Adrià Fernández.

Indépendant de Penya : Carlos Hortal, Jony, Reales, Gady, Curuné (Álex, 83′) ; Rubén, Víctor Galera, Marquitos (Dani 83′), Vicent (Ramos, 65′), Samu (Zafra, 76′) et Reyes.

But: 1-0 M. 80 Putxi.

Arbitre: Gimeno Otal (aragonais). TA : Adrià Fdez., / Reyes, Samu et Galera.