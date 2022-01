Le molnupiravir ne sera pas inclus dans le protocole de gestion clinique du COVID-19 pour l’instant

Les experts du groupe de travail ont cité des problèmes de sécurité et ont fait valoir que le molnupiravir n’était pas très bénéfique dans le traitement de Covid pour arriver à la décision lors d’une réunion tenue lundi.

Le groupe de travail national de l’ICMR pour le COVID-19 a décidé de ne pas inclure le médicament antiviral Molnupiravir dans le protocole de gestion clinique du COVID-19 pour l’instant, ont annoncé mardi des sources officielles. Les experts du groupe de travail ont évoqué des problèmes de sécurité et ont fait valoir que le Molnupiravir n’était pas de beaucoup d’avantages dans le traitement Covid pour arriver à la décision lors d’une réunion tenue lundi. Selon le ministère de la Santé, le molnupiravir est un médicament antiviral qui inhibe la réplication du SRAS-CoV-2 par mutagenèse virale.

Cette pilule anti-Covid a obtenu l’approbation du Drug Regulator General of India le 28 décembre pour une utilisation restreinte en cas d’urgence. La mutagenèse est un processus par lequel l’information génétique d’un organisme est modifiée par la production d’une mutation. COVID-19 n’était pas favorable à l’inclusion du médicament dans les directives nationales de traitement, citant qu’il n’avait pas beaucoup d’avantages dans le traitement de l’infection à coronavirus et qu’il y avait des problèmes de sécurité », a déclaré une source officielle à PTI.

Le chef du Conseil indien de la recherche médicale (ICMR), le Dr Balram Bhargava, avait déclaré la semaine dernière que le molnupiravir présentait des problèmes de sécurité majeurs. Il a ajouté que l’OMS et le Royaume-Uni ne l’ont pas inclus pour le traitement. « Nous devons nous rappeler que ce médicament présente des problèmes de sécurité majeurs », a-t-il déclaré, ajoutant qu’il peut provoquer des anomalies chez un fœtus en développement et peut également endommager les muscles. devra être fait pendant trois mois pour les hommes et les femmes si ce médicament est administré car l’enfant né pourrait être problématique en raison d’une influence tératogène », a déclaré le Dr Bhargava.

Le 4 décembre, l’Agence britannique de réglementation des médicaments et des produits de santé avait approuvé le Molnupiravir dans des conditions spéciales pour le traitement du COVID-19 léger à modéré chez les adultes qui présentent au moins un facteur de risque de développer une maladie grave.

Le 23 décembre, l’USFDA a accordé une autorisation d’utilisation d’urgence pour le médicament pour le traitement du COVID-19 léger à modéré chez les adultes à haut risque de progression vers une maladie grave, y compris l’hospitalisation ou le décès, et pour lesquels les options de traitement alternatives ne sont pas accessibles ou cliniquement appropriées. Selon les conditions, le médicament ne devrait être vendu au détail que sur prescription de médecins spécialistes et la dose recommandée devrait être de 800 mg deux fois par jour pendant cinq jours.

