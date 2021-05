Le moment crucial du Parti républicain ⋆ .

Il ne fait guère de doute que le moment auquel le parti républicain est confronté est critique. Il ne s’agit pas seulement de Donald Trump, de Liz Cheney ou de toute autre personne, mais ce n’est pas ce que vous entendez de la part des médias traditionnels et des démocrates. Selon la gauche radicale, tout tourne autour de Donald Trump et de la façon dont il est dangereux pour la société.

Le moment n’est pas pour Donald Trump, cependant, mais plutôt pour le parti républicain et où il en est pour aller de l’avant. Je pense que l’ancien président Donald Trump avait raison lorsqu’il a dit que le parti républicain ne devait pas être scindé pour créer un tiers. Une telle démarche serait préjudiciable à la politique, nous garantissant presque certainement un avenir socialiste. Mais cela ne veut pas dire que le parti républicain ne doit pas qu’une réforme majeure soit viable à l’avenir.

Nous voyons l’opportunité de cette réforme sous nos yeux avec deux RINO clés. Liz Cheney et l’ancien président George W. Bush ont tous deux sauté dans l’arène politique pour faire entendre leur voix au cours des derniers mois. Les deux sont des exemples parfaits de la raison pour laquelle le parti républicain doit changer.

Pour Cheney, les médias traditionnels présentent cela comme un argument de Cheney contre Trump. Ils veulent que tout le monde croie que Cheney est une personne courageuse pour avoir pris position contre Trump et que Trump est radical et dangereux. La vérité est que les vues centristes de Cheney sont une menace pour l’existence du conservatisme. Avec des dirigeants comme Cheney, le parti républicain est trop faible pour s’opposer aux vues et aux idées radicales du Parti démocrate. Au lieu de cela, c’est de retour à l’approche concessionnelle typique des républicains du passé.

La vérité est que Cheney a perdu le contact avec ce que veulent vraiment les conservateurs à travers l’Amérique. Ce n’est pas cette approche concessionnelle, mais plutôt quelqu’un qui se lèvera et se battra pour ce qui est juste. C’est pourquoi son soutien diminue à travers le parti, car de nombreux républicains voient que leur avenir sera également limité s’ils continuent à soutenir Cheney. Avec les moments chauds du micro de McCarthy sur Fox News et les rapports selon lesquels la représentante Elise Stefanik (R-NY) est en train de renforcer son soutien pour prendre le relais, il semble que l’avenir de Cheney soit très court.

Mais ce n’est pas seulement Cheney qui est à l’origine des problèmes, c’est aussi l’ancien président. Bush a été franc sur les mouvements du parti républicain sous le président Donald Trump. Il a partagé que la réforme de l’immigration est nécessaire, même si la majorité des conservateurs ne soutiennent pas la réforme souhaitée par les démocrates et ces républicains centristes. Bush estime que le message qu’il partage est populaire, mais peut-être devrait-il considérer que Trump a reçu plus de votes lors de ses deux élections qu’il ne l’a jamais fait avec sa position centriste.

Les Américains ne sont pas intéressés par le bien-être, font appel à tous les modes de politique de ces RINO. N’importe qui peut voir cela avec la réponse récente au sénateur Mitt Romney quand il a essayé de parler dans l’Utah et a été hué en permanence. Les Américains sont prêts à se battre pour leur pays et ce en quoi ils croient, plutôt que de se renverser comme cela a été fait tant de fois dans l’histoire politique récente.

Donald Trump était impétueux. Personne ne contestera ce point. Il ferait des déclarations sévères, tout comme l’homme d’affaires de New York qu’il était. Mais il n’a pas été un sell-out en ce qui concerne la politique. Il était prêt à se battre comme la gauche radicale pour des idéaux et des valeurs conservateurs. Mais au lieu de se concentrer sur la politique et la position, trop de membres du parti républicain ont permis aux démocrates et à leurs partenaires de propagande des grands médias de façonner le récit de Donald Trump.

Ils ont fait valoir que l’homme était le parti, plutôt que de voir l’homme représentait les gens qui l’avaient élu pour faire un travail. C’est le même état d’esprit qui a tourmenté la politique de DC pendant des années. Ils semblent oublier qu’ils sont là pour représenter la volonté du peuple. Les démocrates croient qu’ils sont là pour imposer leur volonté au peuple et les républicains semblent croire qu’ils existent simplement pour ralentir la transition rapide du pays.

Mais dans ce grand pays, les Américains croient que ce pays vaut toujours la peine de se battre. Ils croient toujours qu’il vaut mieux être libre que d’être asservi à l’agenda communiste défini par le régime Biden. Ce qui place le parti républicain à ce moment crucial.

Continuent-ils à faire de la politique, comme d’habitude, en vendant notre nation aux démocrates et à leur programme radical? Peut-être comprennent-ils enfin que les Américains n’agissent plus et vont les envoyer tous faire leurs valises s’ils ne représentent pas la volonté du peuple. La semaine prochaine sera intéressante pour voir comment le leadership républicain réagit. Si Cheney reste dans son rôle de leader, vous avez votre réponse. Mais s’ils la remplacent par Stefanik, peut-être qu’ils se réveillent enfin à la réalité.

