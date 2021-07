Le moment de Chris Paul glisse entre ses doigts

C’est à quelques pas du sol du Forum Fiserv jusqu’au vestiaire des visiteurs, mais suffisamment long pour que Chris Paul commence à traiter ce qu’il avait perdu. Il s’agissait de sa première apparition en finale de la NBA lors de sa 16e saison, l’aboutissement du travail d’une vie. Pourtant, s’il y avait une quelconque validation à simplement aller aussi loin, Paul ne pouvait pas la trouver.

« Pour moi, cela signifie simplement [going] de retour au travail », a-t-il déclaré après la défaite 105-98 des Suns contre les Bucks lors du sixième match de mardi, la fin de leur saison et de leurs poursuites pour le championnat. “Retour au travail. Ni plus ni moins. Il n’y a pas de victoires morales ou quoi.

Certaines des saisons de Paul se sont terminées dans l’agonie, d’abord à cause d’une blessure, puis d’avoir été forcé de regarder de côté le sort de son équipe se dérouler devant lui. Les autres séries éliminatoires semblaient être des occasions manquées; Paul sait très bien à quelle vitesse une série peut changer, mais cela lui a été rappelé une fois de plus après que ses Suns ont pris une avance de 2-0 contre les Bucks pour perdre quatre matchs de suite. Il y a eu des coups de chance, des malédictions et des démêlés avec les super-équipes. Jouer au basket de haut niveau pendant si longtemps signifie que Paul a ressenti l’aiguillon de la défaite de presque toutes les manières imaginables, mais la défaite de mardi était malheureusement nouvelle.

Lorsque Phoenix a remporté la finale de la Conférence Ouest, Paul a fait du flipper dans la foule entre ses coéquipiers, ses entraîneurs, sa famille, ses amis et même les fans des Clippers qui l’avaient soutenu pendant ses six années à Los Angeles. Lorsque la saison des Suns s’est terminée trois semaines plus tard, il a descendu le tunnel dans une arène en plein essor sans un mot, très seul.

C’était censé être le moment de Paul. Faire ces finales signifiait quelque chose de différent pour lui que pour ses coéquipiers comme Devin Booker, Deandre Ayton et Mikal Bridges, ce qui signifiait que perdre ces finales signifiait aussi quelque chose de différent. Ayton, 22 ans, s’est battu avec acharnement dans cette série, mais a ensuite reconnu que “individuellement, ce n’est que le début”. Il a raison; il s’agissait de la première apparition en séries éliminatoires d’Ayton et de nombreux Suns, ce qui signifiait qu’une finale était doublée d’une évasion. Cela pourrait être le début de quelque chose pour Paul, étant donné qu’il s’agissait de sa première saison à Phoenix, mais toute l’entreprise est façonnée par l’arc de son expérience. Ayton attend avec impatience le jour où il pourra être son moi le plus dominant; Paul se demande où tout s’est mal passé. « En ce moment, » a déclaré Paul, « vous essayez juste de comprendre ce que vous auriez pu faire de plus. »

Il est possible que Paul ne revienne jamais – qu’il n’ait même plus la chance de concourir sur cette scène, encore moins de soulever le trophée comme le sien. Tout cela doit rendre son rôle dans cette série particulière d’autant plus difficile à accepter. Dans la mesure où il y avait un changement spécifique qui explique comment les Bucks ont arraché le contrôle de la finale aux Suns, c’était Paul qui passait de chasseur à chassé. Au début de cette série, le meneur du Hall of Fame terrorisait les bigs de Milwaukee et remettait en cause la philosophie même de sa défense. À la fin, Paul avait besoin de plusieurs couches d’action juste pour atteindre ses points, tandis que les Bucks trouvaient des points cohérents en écrasant le garde de 6 pieds avec des joueurs plus gros qui pouvaient traverser ou tirer sur lui.

Giannis Antetokounmpo s’est emballé chaque fois que Paul a essayé de le récupérer en transition. Isoler Khris Middleton pour tirer sur Paul est devenu un élément crucial de la solvabilité de Milwaukee sur le demi-terrain. Jrue Holiday l’a traversé au point que Phoenix a dû changer ses affrontements. PJ Tucker l’a repoussé pour récupérer des rebonds offensifs. Même Brook Lopez et Bobby Portis ont réussi à faire la pause et à sceller Paul profondément sous le panier, où toute sa ruse ne vaudrait rien.

Pourtant, Paul s’est battu pour toutes les possessions qu’il pouvait, en prenant des fautes comme il le devait et en explorant les possessions aussi peu que possible. Son impact a été atténué et simplifié au cours de la série, mais il a tout de même rebondi pour mener les Suns avec 26 points sur un tir de 11 pour 19 lors de la finale, la meilleure et la plus cohérente chose que Phoenix ait eue. Il a terminé la série avec des moyennes de 21,8 points et 8,2 passes décisives sur 55% de tirs sur le terrain. Pourtant, d’une manière générale, un Chris Paul encore plus efficace – en particulier dans le match 4 – aurait pu faire la différence entre les Suns remportant le titre et le perdant comme ils l’ont fait. Ce n’est pas la même chose que de le blâmer pour la perte ; un meneur n’a pas grand-chose à dire, après tout, sur Giannis qui prend de l’ampleur jusqu’à ce qu’il perde 50 dans le match de clôture. Paul s’est simplement heurté à la meilleure défense de l’équipe lors des séries éliminatoires de cette année et l’a ressenti. Ses voies de dépassement ont disparu. Il a retourné le ballon. Et dans une série remportée par un géant, il a été fait pour paraître petit.

D’une certaine manière, c’est le travail de Paul de ressentir cette perte avec acuité – de l’intérioriser, d’y répondre – et le nôtre de comprendre que perdre n’est pas toujours un échec. Paul avait tellement à gagner dans cette série mais si peu à prouver. Il est déjà l’un des meilleurs à avoir joué son poste, c’est-à-dire l’un des meilleurs à avoir joué le jeu. Il y a une raison, après tout, qu’il est un ” meneur du Temple de la renommée “, ouvert et fermé – l’un des trois joueurs actifs Basketball-Reference donne une probabilité de 100 pour cent d’être consacré à Springfield. Il n’y a tout simplement aucun argument contraire. Même dans la défaite, ce que Paul a accompli dans ces séries éliminatoires ne fait que renforcer ses références de premier ordre. Si ce qui rend une telle défaite si douloureuse, c’est la difficulté d’atteindre même la finale, alors l’acte même d’y arriver est un exploit. Ce n’est pas une victoire morale ; c’est une réalité de la NBA, confirmée par la carrière d’un grand joueur de tous les temps qui a travaillé dur pendant 16 ans pour s’approcher suffisamment pour apercevoir le sommet.

