Le moment de Cunha

03/12/2021 à 18h30 CET

Dix-sept matchs après son transfert du Hertha Berlin, Matheus Cunha entre dans le onze de départ de l’Atlético ce samedi de Madrid, sept points derrière la tête et devant un match incontestablement crucial contre Majorque au stade Wanda Metropolitano, avant de tout jouer ce mardi en Ligue des champions à Porto et vérifiez sa taille sur les terrains du Real Madrid, Séville et Grenade en décembre.

Une saison, ou presque, en quatre rencontres qui détermineront ce qu’est la réalité, ainsi que les aspirations, de l’équipe rojiblanco et de son effectif, jusqu’à présent beaucoup moins étincelants encore sur le terrain que prévu et contraints de gagner ce samedi contre l’équipe des Baléares pour se maintenir dans la lutte pour la Liga Santander, dans laquelle ils ont déjà a échoué (ou n’a pas gagné) en six matchs en 14 matchs. A ajouté 29 des 42 points. Mais c’est le deuxième.

Reconstitué pour son 1-4 à Cadix – sa plus large victoire de la saison, avec laquelle il s’est remis du coup contre Milan – et réactivé par deux victoires consécutives qu’il n’avait pas atteint depuis la deuxième nomination de cette Ligue, alors qu’il oppose ses sept journées invaincues aujourd’hui à ses sept victoires lors de ses 17 derniers matches officiels, l’équipe est toujours à la recherche de sa meilleure version. Il a perdu six points de plus que lors de tout le premier tour de la saison dernière; la référence incontournable pour l’Atlético, même si les comparaisons ne sont pas d’une échelle concluante pour son entraîneur, Diego Simeone, qui va tourner et donner des opportunités à parts égales dans le duel de ce samedi contre Majorque.

Le premier facteur correspondra les remplacements de Luis Suárez, meilleur buteur de l’Atlético depuis plus d’un moment enchaînant trois matchs sans battre le but adverse, et Thomas Lemar, réintégré dans le groupe jeudi après avoir exercé mardi et mercredi en marge du coup porté contre Cadix. Yannick Carrasco ne jouera pas non plus, avec un travail alternatif toute la semaine en raison de légers ennuis qui persistent, donc, par précaution, il ne sera même pas convoqué contre Majorque, le match décisif à Porto étant déjà en vue.

A la seconde, par extension, l’occasion de Matheus Cunha, qui a mérité sa première apparition dans le onze avec la qualité de vos minutes. En 202, il a marqué deux buts et a donné une aide. Un de chacun lors du duel de dimanche dernier contre Cadix (1-4), lorsqu’il est également sorti du banc -comme lors des douze matchs qu’il a disputés avec l’Atlético à ce jour-, pour se propulser désormais au poste de titulaire, également en l’effet incontestable que mardi est joué à Do Dragao et cela implique certaines ruptures dans le onze, dans celui qui ne fera pas tourner le déjà incontestable Antoine Griezmann, qui sera votre partenaire dans l’attaque.

Il y aura également un opportunité au milieu de terrain pour Geoffrey Kondogbia, plus vraisemblablement, ou pour Héctor Herrera. Entre le Français et le Mexicain, l’un des quatre titres sortira dans cette ligne, avec Koke Résurrection, Rodrigo de Paul et Ángel Correa, qui reprend une place dans le onze apparemment momentanément, comme Felipe Monteiro au centre de la défense, dans son cas en raison de la défaite due à une contracture de José María Giménez, et peut-être Renan Lodi sur le côté gauche. Ou il joue, plus vraisemblablement, ou Mario Hermoso, selon les tests tout au long de la semaine du sélectionneur argentin.

Marcos Llorente, encore comme de retour entre la défaite de Kieran Trippier et l’avance de Sime Vrsaljko dans la sélection de l’entraîneur pour ce poste pour le troisième match consécutif ; Stefan Savic, au centre de l’arrière, et Jan Oblak, dans les buts, complètent le onze prévisible de l’Atlético, dans lequel il n’y aura toujours pas de place pour Joao Félix après trois matchs absents en raison d’un coup musculaire. Il est déjà à la disposition de Simeone, qui maintient les absences sur blessure de Kieran Trippier et Ivan Saponjic, en dehors de Giménez et Carrasco.

Devant, Majorque a passé deux mois sans gagner et il a réalisé une seule victoire lors de ses sorties dans cette Ligue (0-1 contre Alavés) et sept nuls en quinze matchs, mais il n’exclut pas de donner la surprise dans le Wanda Metropolitano, malgré sou irrégularité en tant que visiteur: Il n’a pas été à la hauteur à San Mamés (2-0), Santiago Bernabéu (6-1) et Vallecas (3-1), mais il a convaincu à Anoeta (il a perdu 1-0 à la dernière minute), Mestalla ( 2-2) et le Nuevo Mirandilla (1-1).

Concentré à Madrid depuis jeudi dernier -il s’est entraîné à Las Rozas- après battre Gimnástica Segoviana en prolongation En Copa del Rey (0-2), avec des buts d’Ángel, l’équipe des Baléares affronte l’Atlético de Madrid convaincue qu’elle a beaucoup à gagner et peu à perdre.

L’un de ses principaux arguments pour tenir tête à l’équipe de Simeone est le duo asiatique de Take Kubo et Kang-in Lee. Le Japonais, prêté par le Real Madrid, est réapparu lors du match nul (0-0) à Son Moix contre Getafe après avoir surmonté une blessure au genou qui l’a maintenu deux mois hors du terrain, et le Sud-Coréen, formé à la carrière de Valence, brille de mille feux.

Majorque et ses fans attendent beaucoup de Take et Lee. Luis García Plaza, leur entraîneur, a déclaré qu’ils étaient « parfaitement compatible« Il est très probable que les deux fassent partie du onze de départ, malgré le fait que le Japonais n’ait eu que très peu de minutes depuis son retour aux appels.

L’entraîneur majorquin, cependant, Il a refusé de confirmer s’il alignerait les deux joueurs et il était particulièrement secret lorsqu’il a indiqué si Kubo jouerait dès le début. « Je ne répondrai pas à cette question », a-t-il déclaré lors de la conférence de presse télématique ce vendredi à Madrid.

Ils sont bas la centrale Antonio Raillo, le milieu de terrain Sauvez Séville et l’extrême Lac junior.

Compositions probables :

Athlète de Madrid: Oblak ; Llorente, Savic, Felipe, Lodi ; Correa, Kondogbia ou Herrera, Koke, De Paul ; Griezmann et Cunha.

Majorque : Reine; Maffeo, Raillo, Valjent, Costa ; Kang-in Lee, Babá, Ruiz de Galarreta, Dani Rodríguez; Prenez et Angel.

Arbitre: Martínez Munuera (C. Valenciano).

Stade: le métropolite Wanda.

Heure: 18h30 (17h30 GMT).