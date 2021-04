25/04/2021 à 22:08 CEST

.

L’Espagnol Raphael Nadal a assuré ce dimanche, après avoir remporté l’Open Banc Sabadell de Barcelone lors d’une finale vibrante contre Stefanos Tsitsipas, que “le moment de la saison est parfait pour remporter le premier titre”. “Je pense que cette semaine peut m’aider à faire face à ce qui vient avec un état d’esprit positif”, a déclaré après son triomphe le douze fois champion de Barcelone.

L’Espagnol a accepté que “deux ou trois points” décident de la finale contre Tsitsipas, numéro cinq mondial, en une rencontre “très excitante, combattue et contre un grand rival”. Le grec défini Nadal à la fin du match comme le joueur qui “déteste le plus perdre”, auquel le numéro trois mondial a répondu que, plus que ça, ce qu’il aime “c’est gagner”.

“Ce que j’aime aussi, c’est la compétition, plus que toute autre chose. J’aime concourir, m’efforcer d’atteindre les objectifs et, s’ils ne sont pas atteints, rentrer chez moi avec la tranquillité d’esprit que j’ai essayée », a-t-il déclaré.

Le nouveau champion de l’Open de Barcelone Banc Sabadell a assuré, malgré avoir remporté une vraie bataille, qu’il continue d’avoir “marge de progression au niveau du tennis” pour les tournois à venir de l’âge de la terre.

“Le titre important pour moi. C’est important pour ma confiance et pour le titre lui-même car c’est un autre titre important dans ma carrière. Gagnez un autre 500 et l’un des meilleurs 500 de l’histoire de ce sport », a conclu le numéro trois mondial.