Le moment de larmes de Caeleb Dressel avec sa famille après la victoire était si grand

Ces Jeux Olympiques de Tokyo ont été durs – pour les athlètes et aussi pour leurs familles. Nous découvrons tous que c’est ce qui se passe lorsque vous organisez les Jeux pendant une pandémie mondiale.

Alors que les athlètes sont enfermés dans la bulle olympique à Tokyo, leurs proches sont pour la plupart de retour à la maison où tout ce qu’ils peuvent faire est de se rassembler et d’allumer leur téléviseur et de regarder les événements qui comptent tant pour eux.

Je ne peux pas imaginer ce que cela doit ressentir pour une mère ou un père ou un mari ou une femme ou un petit ami ou une petite amie ou quelqu’un qui est proche d’eux pour regarder à des milliers de kilomètres comme quelqu’un qu’ils aiment si profondément va après leurs rêves de toujours à l’autre bout du monde.

NBC a beaucoup lutté pendant ces Jeux olympiques, mais l’une des bonnes choses qu’ils ont faites a été de montrer les réactions des soirées de surveillance familiale aux États-Unis.

Hier soir, nous avons vu un de ces moments incroyables alors que la famille de Caeleb Dressel était en train de devenir folle à Orlando, en Floride. alors qu’il se frayait un chemin furieux dans le tronçon du 100 libre masculin et remportait l’or avec un nouveau record olympique de 47,02 secondes.

CHAIRE DE POULE. Caeleb Dressel établit le record olympique du 100 m libres et la réaction de sa famille est TOUT. #TokyoOlympics pic.twitter.com/vwiYZMJ85J – #TokyoOlympics (@NBCOlympics) 29 juillet 2021

Dans des circonstances normales, il aurait célébré en saluant sa femme et sa famille assis au-dessus de la piscine dans l’arène.

Au lieu de cela, il leur a parlé lors d’un appel vidéo sur NBC quelques instants après sa victoire et c’était sacrément spécial avec lui et sa femme, Meghan, en larmes alors qu’elle lui répétait encore et encore qu’elle l’aimait tellement.

Je veux dire mec, cette vidéo est géniale :

Moment génial entre Caeleb Dressel et sa famille après avoir remporté la médaille d’or au 100 m nage libre ET établi un nouveau record des #Olympiques. pic.twitter.com/GNztRuqPrA – Feu vert avec Chris Long (@ChalkNetwork) 29 juillet 2021

Et puis celui-ci pendant l’hymne était tout aussi émouvant.

Larmes de joie. Larmes d’un olympien. Le cœur fier, le médaillé d’or Caeleb Dressel écoute l’hymne national. #TokyoOlympics x @TeamUSA pic.twitter.com/hFlL8BsLyY – #TokyoOlympics (@NBCOlympics) 29 juillet 2021

Encore une fois, rien de tout cela n’a été facile pour personne, mais ces moments où les athlètes et leurs familles peuvent encore célébrer ensemble, même à des milliers de kilomètres les uns des autres, ont été sacrément spéciaux.

Coups rapides : le brouillon final de la NBA… Aaron Rodgers n’a rien retenu dans une conférence de presse incroyable… Le point de vue hilarant de Marshawn Lynch sur Rodgers… Et plus encore.

– Le repêchage de la NBA 2021 a lieu ce soir et Bryan Kalbrosky a son dernier repêchage fictif pour vous préparer à ce qui devrait être une soirée amusante.

– Aaron Rodgers s’est entretenu avec les médias hier pour la première fois depuis son reportage au camp d’entraînement et il n’a calmement rien retenu en parlant de ce qui le dérangeait le plus dans le front office des Packers.

– En parlant de Rodgers, Marshawn Lynch avait une vision classique de Marshawn Lynch sur toute la situation avec le QB et les Packers.

– Patrick Mahomes est de retour pour lancer des passes sans regard à l’entraînement.

– Giannis Antetokounmpo est comme nous – il ne veut pas payer NBC pour regarder l’équipe masculine de basket-ball jouer aux Jeux olympiques.

