Le moment de Marc? Le plan de Vogel et le rôle de Drummond

Les Lakers sont en difficulté. Depuis le mois de mars, une saison dans laquelle ils semblaient les meilleurs favoris a été déformée à outrance. Les lésions, d’abord par Anthony Davis puis par LeBron James, ils ont fait perdre des places aux Angelenos au classement et ils ont fini par faire un play-in auquel personne ne voulait jouer mais c’était leur tour. Le retour des deux stars dans la dernière partie de la saison a fait grandir l’optimisme avant les éliminatoires, mais la réalité, pour l’instant, a prévalu dans le duel d’ouverture du premier tour: défaite face aux Suns, avec une version fantomatique de Davis et un LeBron qui n’est pas, en route vers 37 ans, dans son meilleur moment physique. Et tout cela avec Frank Vogel insistant sur un plan qui ne fonctionne pas et qu’il n’a pas permis aux Lakers d’avoir une régularité dans la phase finale du parcours, marquée par un effectif incomplet, mais aussi par une chimie tronquée et une dérive inquiétante, deux variables difficiles à fixer à la volée dans un playoffs qui demandent réponses immédiates.

L’arrivée d’André Drummond en hiver promettait, mais n’a pas eu les résultats escomptés. Le jeu intérieur devait être renforcé sans Davis, mais Frank Vogel a insisté pour donner au pivot de nombreuses minutes et il ne finit pas de cailler. Por el camino, la víctima ha sido Marc Gasol, que ha pasado ha disputado solo 14 de los siguientes 25 partidos, y donde antes disfrutaba de 20 minutos por noche ahora se queda en 17. La imagen típica de Marc es sentado en el banquillo y le joueur, partant pour pratiquement toute sa carrière (769 matchs à Memphis et 762 départs, dont 70 et 62 à Toronto), a montré sa colère aux médias et a fait étalage de l’ère des joueurs habilités pour essayer de forcer une situation qui n’a pas changé.

Maintenant, le moment est venu d’apporter des changements aux Lakers. Vogel a déjà prouvé l’année dernière qu’il avait laissé l’entraîneur d’un seul plan Pacers: a réagi après chaque défaite, changé de tactique et d’alignement, Il s’est mis en avance sur son rival et a inversé les séries éliminatoires avec des décisions clés. Cette année, il semble déterminé à ne pas avoir Marc et à continuer à donner à Drummond beaucoup de temps de jeu, mais les choses ne fonctionnent pas de cette façon. Le pivot a terminé avec 12 points et 9 rebonds dans le match d’ouverture contre les Suns, mais Ayton, son couple naturel, a fait beaucoup de dégâts: 21 points et 16 rejets, dont 8 offensifs. Ni Davis, encore (très) loin de sa meilleure forme physique (5 buts sur 16 et seulement 7 rebonds en près de 39 minutes) n’a pu arrêter le centre enhardi, qui était dans chacun d’eux et a fait beaucoup de dégâts à ses rivaux. . Et, dans tout le désordre, Marc n’a pas joué une seule minute et a vu tout le match depuis le banc.

Différents acteurs, moment clé

Marc et Drummond ont de nombreuses différences et peu de similitudes. Le joueur espagnol est élevé dans le ballon européen, il est plus collaboratif, complet, avec une vision du jeu qui dépasse de loin celle de son coéquipier et meilleur défenseur, collectivement ou en tête-à-tête à la poste. Drummond a un profil plus américain: des statistiques spectaculaires qu’il n’a jamais transférées au jeu de son équipe, l’une des plus grandes puissances de rebond de tout le 21e siècle et beaucoup d’habileté en attaque. Mais il ne poste pas beaucoup ou très bien, il est pire que Marc (et meilleur que beaucoup de gens ne le pensent, soyez prudent) et il n’est pas un si bon défenseur. Il y a le doute de Vogel: l’entraîneur a utilisé Davis de cinq la plupart du temps en séries éliminatoires, où seulement pour certains tours, un pivot pur est nécessaire pour contrer la puissance rivale. Cette équation était, par exemple, Dwight Howard l’année dernière pour la série contre les Nuggets … mais seulement pour cela. Le reste du temps, c’est Davis qui a occupé ce poste avec une grande domination.

Maintenant, Davis se trompe et il s’intéresse à une longue série (une courte sera sans danger pour Phoenix) pour retrouver son ton, et Drummond n’est pas le problème, mais pas la solution que tout le monde attendait. Il ne reste plus qu’à voir si Vogel franchira le pas pour inclure Marc dans la rotation., quelque chose qu’il a dit ad nauseam qu’il ne fera pas depuis l’arrivée de Drummond. Bien sûr, les choses ont changé: les Suns ont été complètement et clairement supérieurs aux Angelenos dans le duel initial et la puissance défensive de Marc peut aider à arrêter un différentiel Ayton, en plus de contribuer à la distribution au-delà de LeBron, ce dont les Lakers ont désespérément besoin ( 19 passes, cinq de moins que les Suns, dans le match d’ouverture, pour 14 défaites). Voyager à Los Angeles avec un score de 2-0 pourrait mettre fin aux aspirations d’une équipe qui, au début de la saison, était la favorite.. La réaction doit venir bientôt et il doit quitter le banc. Que ce soit ou non avec Marc Gasol, qui attend son moment. Le ballon, sur le terrain de Vogel. Ou mourez avec votre idée, ou changez-la. Décision difficile.