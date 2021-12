Le moment de Marcos Acuña à Séville

12/05/2021 à 13:45 CET

Marcos Acuña s’est imposé comme l’arrière gauche de Séville lors de sa deuxième saison à Nervión. Dans la victoire contre Villarreal il a vécu un de chaux et un autre de sable : il a dû être remplacé par une gêne musculaire à la cuisse gauche et avant de donner l’aide à son compatriote Ocampos, qui a marqué le seul but du match. La blessure d’Acuña inquiète Lopetegui, car il est devenu un élément fondamental de l’équipe.

Vitesse, habileté, force, détermination et caractère C’est ce qu’a montré cet Argentin de 30 ans après son arrivée en Liga. Un footballeur courageux avec une projection offensive exceptionnelle qui a conféré au couloir gauche de l’équipe andalouse une importance différentielle dans les matchs. En 14 matchs de Liga, il a récupéré 56 ballons (4 par match), effectué 536 bonnes passes (38,26 par match), fourni trois passes décisives et marqué un but.

Acuña combine toutes les caractéristiques nécessaires pour couvrir avec des garanties un poste qui requiert physique, concentration et qualité. Le joueur s’est très bien adapté à la Liga et à ce que Julen Lopetegui lui demande. Il sait bien interpréter le jeu, les contre-attaques et exploite naturellement ses qualités pour conduire le ballon, face, dribble et central. Ce n’est pas un footballeur avec une grande envergure (il mesure 1,72), mais sa force physique et le bas de son corps lui permettent d’être fort dans le crash et de gagner de nombreux duels individuels également dans la section défensive, coupant ainsi de nombreuses contre-attaques et ayant un changement de rythme puissant et continu.

‘MONCHI’, SUR SCÈNE

Son bon travail au Portugal n’est pas passé inaperçu auprès de « Monchi », le directeur sportif de Séville, qui a remarqué l’ambition, la polyvalence d’Acuña et a estimé que ses caractéristiques pourraient parfaitement s’intégrer dans le Sánzchez-Pizjuán et faire oublier le rôle de Sergio Reguilón. Séville a versé 10 millions d’euros au Sporting Lisbonne en septembre 2020, le club qu’il a rejoint en 2017. Avant cela, il a joué quatre ans au Racing Club de Avellaneda de la Super League argentine.

Si nous comptons toutes les compétitions, ‘Huevo’ Acuña a disputé 37 matchs la saison dernière, marquant un but et donnant quatre passes décisives. En cela, pour le moment, s’accumule 18 rencontres entre la Liga et la Ligue des champions. Tout indique que Marcos ne sera pas là pour le match vital de Séville contre Salzbourg le 8 décembre. Lopetegui devra décider s’il vaut mieux ne pas risquer ou avoir un footballeur décisif, physiquement et mentalement.