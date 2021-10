Le moment de regretter l’homme de Man Utd, le revirement de la star d’Everton

in

Manchester United s’est échappé avec un match nul 1-1 avec Everton, alors qu’Andros Townsend a brillamment répondu au premier but d’Anthony Martial en huit mois.

La première mi-temps a vu la bataille du milieu de terrain dominer, mais le tir doucement frappé de Martial a ouvert le score pour Man Utd juste avant la mi-temps.

Demarai Gray a eu du mal à trouver son produit final en première mi-temps, mais il a intimidé Fred pour mettre en place l’égalisation de Townsend.

Les visiteurs auraient alors pu l’emporter, mais le but de Yerry Mina était hors-jeu. Les deux équipes auraient pu prendre la tête du classement de la Premier League avec la victoire.

Pour Uni, cependant, cela fait maintenant neuf matchs de suite à Old Trafford sans blanchissage – leur pire série depuis février 1971.

Homme Utd

David de Géa : Pas du tout impliqué jusqu’à la 33e minute, quand il s’est étiré pour sauver le tir de Gray. Battu pour le rythme par l’égalisation, mais a montré du calme en possession et sous pression. 7/10.

Aaron Wan-Bissaka : De retour pour Diogo Dalot après la victoire sur Villarreal et a profité de 10 premières minutes d’action de haut en bas du terrain. A fait plusieurs blocs clés en première mi-temps, mais n’a pas pu atteindre le tir marquant de Townsend. 8.

Raphaël Varane : Il a réussi ses contributions défensives, bloquant un tir et dégageant à l’occasion. Bon rythme pour défendre et passer sous pression. 7.

Victor Lindelof : A joué de belles passes et bloqué un tir de Salomon Rondon en première mi-temps. A bien fait de déséquilibrer Gray dans deux occasions de chaque côté du but 1-1. 7.

Luke Shaw : De retour pour Alex Telles après une maladie et une blessure et était, comme d’habitude, animé de haut en bas du terrain dans le 45e d’ouverture. Un tir bloqué après un une-deux avec Paul Pogba après la pause. 6.

Scott McTominay : Pas beaucoup impliqué dans la première mi-temps, mais s’est éloigné d’un corner et a eu de belles touches. J’ai eu du mal à vraiment avoir un impact en seconde période. 6.

Fred : Quelques belles passes ont abouti à un joli ballon à mettre en place Edinson Cavanic’est la chance. Sa mauvaise passe a ensuite permis à Everton d’entrer. Renforcé par Gray dans la préparation de l’égalisation d’Everton. 5.

Mason Greenwood : De belles combinaisons de passes et un centre dangereux en première mi-temps, se terminant par une passe pétillante qui a mis en place le but de Martial. A joué dans les 15 premières minutes de la seconde mi-temps, mais a eu du mal après l’égalisation d’Everton. 6.

Bruno Fernandes : Quelques belles passes, notamment de gauche à droite, avant d’obtenir la passe décisive pour l’ouverture du score de Martial. Pas directement impliqué dans les buts après la pause, mais quelques belles touches ont permis à United de continuer. 7.

Antoine Martial : Aurait dû ouvrir le score au bout de six minutes, mais a mal synchronisé sa tête. Compensé par la puissance et la précision de sa frappe pour 1-0. 7.

Edinson Cavani : Un bon mouvement lui a permis d’avoir une tête sauvée après 21 minutes. N’a pas vraiment figuré après la pause jusqu’à son retrait. 7.

Suppléants :

Jadon Sancho (pour Martial, 57): Bon rythme et détermination à conduire et à battre les défenseurs. Bien lié avec Cristiano Ronaldo et Paul Pogba. 6.

Cristiano Ronaldo (pour Cavani, 57) : A tiré un tir droit et large, mais n’a pas pu trouver de vainqueur à la dernière minute comme il l’a fait contre Villarreal. 5.

Paul Pogba (pour Fred, 70 ans) : A donné des chances de faire avancer United et de passer à l’offensive après l’égalisation. Préparez Shaw pour une chance, a bouclé un tir large du poteau droit et a dirigé un corner au-dessus. 6.

Everton

Jordan Pickford : Comme De Gea, il n’a pas eu grand-chose à faire en première mi-temps, mais a sauvé la tête de Cavani et un tir de Greenwood. Une déviation a entravé ses chances de sauver le premier but. A sauvé un autre effort de Greenwood en seconde période. 6.

Ben Godfrey : A bien fait au départ de s’occuper de Martial, y compris lorsque le Français a tenté de couper à l’intérieur. Fort en seconde période pour protéger le ballon pour un coup de pied de but à l’occasion. 6.

Yerry Mina : Calme en première mi-temps, mais défendu au besoin. A fait de son mieux pour bloquer le tir de Martial et aurait pu mieux chronométrer sa course pour le but refusé. 6.

Michael Keane : A eu une solide première demi-heure, mais a parfois été fait par le mouvement de Cavani. Impressionné en seconde période, avec Greenwood, Sancho et Ronaldo. 7.

Lucas Digne : A apprécié sa bagarre lorsque Wan-Bissaka a attaqué et a connu des fortunes diverses en première mi-temps – et en seconde mi-temps. 6.

Andros Townsend : A joué un joli coup franc après 16 minutes, mais n’était peut-être pas assez alerte pour récupérer la passe de Greenwood avant le but de Martial. Un rythme fantastique pour aller de l’avant et une finition brillante pour porter le score à 1-1. 8.

Abdoulaye Doucouré : Toute l’action pour Everton en première mi-temps. A mis en place une attaque avec une interception puis a fourni le centre, avant d’avoir un tir bloqué. A avancé et a obtenu la passe décisive pour le but de Townsend avec une excellente passe en profondeur. 8.

Alain : A fait quelques tacles importants pour aider Everton au milieu de terrain et a continué à couvrir beaucoup de terrain en seconde période. 6.

Anthony Gordon : A eu un départ tranquille, mais une belle croix a ensuite été suivie d’une course qui a vu Bois vert prendre un carton jaune pour une faute. Bonne détermination à s’impliquer dans l’attaque et la défense d’Everton après la pause. 7.

Demarai Grey : A montré qu’il pouvait se placer derrière la défense de Man Utd, mais qu’il n’avait pas le produit final en première mi-temps. Cela a changé en deuxième mi-temps, l’attaquant devançant Fred et mettant en place l’égaliseur d’Everton. 8.

Salomon Rondon : Avait deux tirs bloqués en première mi-temps, mais aurait dû faire beaucoup mieux avec le premier effort. A peine impliqué dans la seconde mi-temps. 4.

Suppléants :

Tom Davies (pour Gordon, 72 ans) : Aurait pu – et peut-être aurait dû – avoir un tir au lieu de trouver Mina pour le but éventuel de hors-jeu. 5.

Lewis Dobbin (pour Gray, 90+2) : N / A.