Le moment de retour amusant Tom Cruise and Co. incorporé dans Top Gun: Maverick

in

Recréer ce moment à partir du film original touchera le cœur des cinéphiles. Regarder Maverick conduire sa moto sur la piste est toujours une scène référencée aujourd’hui, il sera donc incroyable de voir comment cela se traduira en 2021. Comme l’a souligné Justin Kell, avoir Kawasaki utilisé dans les deux films est un moment complet. Bien sûr, les fans purs et durs de Top Gun et les passionnés apprécieront ce moment sur grand écran, mais ce moment a été précédé d’un autre moment entre Kell et Cruise.