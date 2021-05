Le moment de tout donner pour Sabadell

19/05/2021 à 6h30 CEST

Joan Blanch

Jusqu’à quatre joueurs de Sabadell ne pourront pas jouer cet après-midi (19h) au Municipal de Santo Domingo, le match que leur équipe affrontera contre l’AD Alcorcón. Un duel entre rivaux directs dans la lutte pour la permanence.

Les pertes affectent essentiellement la zone offensive. Edgar, Nestor Querol Oui «Stoichkov» sont les trois joueurs qui ne pourront pas sauter sur l’herbe cet après-midi. En défense, aucun ne le fera Grego Sierra. Quatre blessés qui s’inquiètent Antonio Hidalgo, qui reste avec peu de chiffre d’affaires. «J’ai une idée de ce que nous pouvons faire avec les pertes que nous avons. Il est difficile de gérer les cartes et elles nous sont toutes parvenues en même temps. Il faut l’accepter et c’est tout, admit le préparateur.

noble aristocrate Il a demandé un peu d’optimisme et a souligné que les gens, les joueurs et l’environnement ont oublié de s’amuser. Sabadell continue de dépendre de lui-même pour sauver la catégorie et demande à ses joueurs de ne pas trop se mettre la pression puisqu’il s’agit toujours d’un match de football. Devant sera un rival qui se trouve dans une situation similaire à celle des arlequins.

Avec deux autres points, ceux de Ancrer Ils iront chercher la victoire car en cas de réalisation, ils laisseraient derrière eux un rival direct. «Physiquement, ils forment une équipe solide, mais ils sont également bons avec le ballon. Ils jouent très bien et vous font réfléchir à différentes situations sur la façon de les défendre. Il est temps de tout mettre, dit un Antonio Hidalgou qu’il a classé le jeu comme une opportunité sans parler d’une situation limite.

Alignements probables:

Alcorcón: Dani Jiménez; Víctor García, David Fernández, José León, Laure; Hugo Fraile, Kelechi, Aguilera, Ojeda; Marc Gual et Xisco Jiménez.

Sabadell: Mackay; Pedro Capó, Jaime Sánchez, Juan Ibiza; Óscar Rubio, Undabarrena, Boniquet, Adri Cuevas, Pierre; Aaron Rey ou Heber Pena et Guruzeta.

Arbitre: Eduardo Prieto Iglesias (Comité de Navarre).

Stade: Saint-Domingue.

Heure: 19h00.