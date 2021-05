“Le moment de vérité est venu”

14/05/2021 à 18:15 CEST

Joan Blanch

Semaine marquée dans le calendrier de tous les fans du Centre d’Esports Sabadell. Les arlequins affrontent trois matches décisifs en sept jours avec le seul objectif d’atteindre le dernier tour, dépendant d’eux-mêmes pour obtenir la permanence.

«Le moment de vérité est arrivé. Nous savions que nous arriverions plus ou moins dans cette situation. Malgré la défaite, je pense que nous avons atteint la semaine décisive de la ligue à un bon moment avec trois matchs à jouer ”, a-t-il commenté Antonio Hidalgo lors de la conférence de presse avant le match de dimanche (14h) contre Tenerife.

Le rival n’a toujours pas de salut en poche et une défaite dans la Nova Creu Alta pourrait lui compliquer la vie. “Ténérife aimerait avoir fermé la permanence avant mais je suis sûr que cela ne créera pas plus de doutes”, a déclaré l’entraîneur de Harlequin.

UNE Antonio Hidalgo qu’il affrontera l’une de ses anciennes équipes en tant que joueur. L’entraîneur de Sabadell a souligné la capacité de marquer dans ces derniers matchs, des joueurs qui se rapportent le moins au but, et a souligné l’aspect le plus important de cette dernière ligne droite de la ligue. «Le plus important maintenant est la concentration. Il faut toujours vivre le jeu car les parties sont décidées par de petits détails et il faut les avoir en faveur.

Finalement noble aristocrate Il a également évoqué le petit retour équidistant du public dans les stades. Le Nova Creu Alta restera vide lors de ces derniers matchs. «Le bon sens n’a pas été mis dans le retour du public dans les stades. Je suis heureux que les gens reviennent sur les terrains mais cela n’a pas été fait correctement car toutes les équipes ne sont pas traitées de la même manière. Nous ne gagnerons pas cette guerre & rdquor ;. Fort et clair, l’entraîneur de Sabadell qui sait que ses fans feront tout ce qu’ils peuvent pour encourager leurs joueurs dans les minutes qui précèdent le choc.