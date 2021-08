Le moment de Willy – AS.com

Willy Hernangómez a atterri dur en NBA. Il a été choisi en 35e position au repêchage par les Philadelphia 76ers et, immédiatement, les New York Knicks ont repris ses droits. Un an plus tard, en 2016, le débarquement est arrivé. Pas n’importe qui. À Madison et avec la porte ouverte pour grandir, comme il l’a fait. Après une moyenne de 18,2 points et 7 rebonds en 18,4 minutes, il a été choisi pour être le meilleur quintette de recrues de la saison. Avec lui, Malcolm Brogdon, Dario Saric, Joel Embiid et Buddy Hield. Un début difficile à améliorer mais qui s’est vite transformé en mirage. L’importance a considérablement diminué et, sans terminer la saison, elle est revenue aux Hornets. Il quittait la Grosse Pomme pour se justifier à Charlotte, pour montrer que son premier parcours pouvait avoir une continuité. Cela ne pouvait pas être. À sa meilleure saison dans la franchise Michael Jordan, il était de 7,3 + 5,4 en 14 minutes. De ses 22 départs au cours de sa première année, il en a maintenant ajouté 17 au total; mais quelque chose peut changer.

La Nouvelle-Orléans a été présentée comme une nouvelle opportunité et, bien qu’elle ait résisté, elle a fini par l’être. C’était un défi et, en même temps, un scénario avec beaucoup de potentiel. A côté de Zion Williamson, l’un des joueurs qui attire le plus l’attention en NBA, mais avec une forte concurrence à son poste. Sion lui-même, en petits quintettes, pouvait même lui barrer la route. Dans la bataille naturelle, Steven Adams et Jaxson Hayes. Le premier a été appelé à la propriété ; le second, en revanche, était le jeune pari de la franchise pour le poste, quelque chose qui est toujours synonyme de minutes. Le plan prévu était celui qui a été donné, mais, comme (presque) toujours, celui qui attend finit par trouver son trou. Les problèmes physiques du Néo-Zélandais, ajoutés à un Hayes qui n’a pas profité de ses minutes, ont fait augmenter la présence de Willy sur la piste sans cesse. Au cours des 18 premiers matchs de la campagne, il n’a eu que des minutes en trois; dans les 10 derniers, il a en moyenne 25,9 minutes.

Un changement radical qui peut trouver une continuité. Pour l’instant, c’est le cas. Willy a signé trois saisons supplémentaires avec la franchise, avec un contrat entièrement garanti. Pour le prochain, son sixième au pays des opportunités (jeu de mots), les portes sont grandes ouvertes. La tendance est positive et, en plus, le contexte de l’équipe pousse le Madrilène à s’imposer comme un solide deuxième pivot dans la rotation. Au début, Jonas Valanciunas partira, nouveau venu en échange d’Adams lui-même, et, après lui, le petit Hernangómez ira. Hayes, qui a déjà perdu du terrain au cours de la saison dernière, a également connu un été difficile dans le domaine extra-sportif, étant hospitalisé après un grave incident avec la police.

Avec tout cela, l’international espagnol aura l’opportunité d’aller plus loin dans une franchise qui en a besoin. Avec Sion comme épicentre, l’équipe veut s’imposer dans l’aristocratie de la ligue, atteignant des playoffs qui s’échappent. Et Willy est préparé, mentalement et sportivement. Aux JO de Tokyo, il a récolté en moyenne 6,5 points et 4,5 rebonds en 12,1 minutes, étant l’une des principales références de ses périodes sur la piste. Chez les Pélicans, en cela de moins en plus excitant, il a atteint 7,8 + 7,1 qui est son meilleur bilan en termes de rebonds et sa deuxième meilleure note en termes de points. Il s’est amélioré en défense et même Tomas Satoransky, un coéquipier à Séville et maintenant à la Nouvelle-Orléans, est impressionné par le niveau physique du Madrilène. “Le timing est bon, tout comme l’expérience chez les Pélicans. En fin de compte, c’est une question de travail, d’attendre votre opportunité et en attendant de continuer à travailler tous les jours. Maintenant, je suis à ce moment-là de jouer beaucoup de minutes, mais si la situation de jouer moins revient, il faut continuer avec la même mentalité », a-t-il assuré à AS en mars. Il sait ce qu’il veut, il sait comment y parvenir. et la saison prochaine pourrait être quand.