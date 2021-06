Le moment déchirant Jon Rahm a dit qu’il avait COVID-19 et doit se retirer du tournoi commémoratif malgré une avance de six coups

Jon Rahm a été contraint de se retirer du tournoi commémoratif après avoir été testé positif pour COVID-19.

L’Espagnol avait tiré un sensationnel 64 samedi pour prendre une avance de six coups en tête du classement.

Rahm a joué brillamment samedi, mais on lui a dit qu’il avait été testé positif pour le coronavirus

Mais il a ensuite été informé à l’issue de son troisième tour qu’il avait renvoyé un test positif.

Le moment déchirant où on lui a dit qu’il avait un coronavirus a été capturé par les caméras de télévision, quelques instants seulement après avoir terminé sa tournée.

Au moment où Rahm a appris qu’il ne pouvait plus participer au tournoi

Jon Rahm… avec une avance de 6 coups à Memorial… découvre APRÈS SON TOUR qu’il a été testé positif pour COVID-19. Cela signifie qu’il doit se retirer. En tant que leader par 6… Juste incroyable. pic.twitter.com/AqtqNA75kH – TJ Eckert (@TJEckertKTUL) 5 juin 2021

Selon le protocole du PGA Tour, tout joueur testé positif au Covid-19 doit se retirer du tournoi respectif.

Le champion en titre subissait des tests quotidiens après avoir appris lundi qu’il était entré en contact étroit avec une personne testée positive.

Mais alors que chacun de ses tests précédents était revenu négatif, son dernier était positif et il doit désormais s’isoler jusqu’au 15 juin.

Une déclaration sur le site Web du PGA Tour disait : « Dans la soirée du lundi 31 mai, le PGA Tour a informé Jon Rahm qu’il était soumis à des protocoles de recherche de contacts, car il était entré en contact étroit avec une personne qui était séropositive pour Covid.

« Conformément au plan de santé et de sécurité Covid du Tour, Rahm a eu la possibilité de rester dans la compétition et d’entrer dans notre protocole de traçage, qui comprend des tests quotidiens et un accès restreint aux installations intérieures. Rahm est resté asymptomatique.

Rahm a remporté 12 tournois dans sa carrière

«Rahm a été testé négatif tous les jours, mais son test le plus récent – ​​qui a été effectué après la conclusion de son deuxième tour (pluie retardée) et avant le début de son troisième tour – est revenu positif vers 16h20 (heure locale) alors que Rahm était sur le golf.

« Le conseiller médical du PGA TOUR a demandé un test de confirmation sur l’échantillon original, qui est revenu à 18h05, et était également positif.

«Le conseiller médical du PGA Tour a informé Rahm immédiatement à la fin de son tour, et selon les protocoles du Tour, il sera retiré de la compétition.

“Rahm est maintenant isolé, et conformément aux directives du CDC, il devra rester isolé jusqu’au mardi 15 juin.”

La paire américaine Collin Morikawa et Patrick Cantlay mènent maintenant le tournoi avec 12 sous la normale.

