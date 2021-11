Le moment difficile des « retrouvailles » entre « Micky » et Alejandro Asensi

Vient ensuite la première révélation : selon le scénario du feuilleton, El Sol avait signé un contrat depuis 2008 pour faire un prochain album, le label a donc dû accepter de le faire, selon l’accord légal, mais alors un autre problème se pose ; dans ces années Asensi (Mauricio Ambrosi dans la série) était son manager et il devrait être le producteur.

« Non, Ambrosi ne peut pas être sur cet album, lui parler, lui offrir de l’argent, faire tout ce que tu as à faire, mais il ne peut pas être sur l’album », s’agace un Luis Miguel. La personne chargée de négocier avec l’ancien manager était Robles, qui serait l’un des rares hommes à savoir « comment remettre Luismi à sa place ».

Après avoir discuté avec Mauricio pour transférer les droits de l’album, Humberto arrive avec la nouvelle qu’il est d’accord, mais que la seule condition est que ce soit le sien. Luis Miguel qui le demande. Totalement hors de lui, dans l’intrigue, le chanteur n’a pas d’autre choix et il renoue avec qui était son meilleur ami pendant des années.

Cette saison, on sait que le bras droit de Luis Miguel était Humberto Garduño. (Camila Jurado / Netflix)

La presse n’a pas fait écho à cette supposée rencontre, mais c’est l’un des moments les plus intenses de la série, c’est l’une des rares fois où l’on peut voir un Micky vulnérable, partager avec son ancien manager à quel point il lui a fait mal et, malgré tout ce qui s’est passé, on insiste sur le fait que tout cela est dû à la trahison de marcher avec Michelle Salas.

Pour signer la décharge, ils se voient, avant que Micky ne crie à Robles : « Tu sais ce que cela signifie pour moi de voir cet imbécile ! avec tout ce ressentiment il le reçoit et c’est alors que le personnage de Diego Boneta être sincère, indépendamment de la mauvaise gestion alléguée que le Alexandre réel fait de l’entreprise qu’ils ont créée ensemble, Luismi lui reproche « la trahison » avec sa fille.

Dans le salon de sa maison à Los Angeles Luis Miguel Il est incrédule que Mauricio pense que sa rencontre serait pour « parler… prendre du vin d’amis », là une autre chose inconnue est dite : il lui propose 100 000 $ pour libérer ses droits, dans un premier temps l’ancien représentant n’accepte pas : « Je ne veux pas d’un Micky dur. »