Le moment du lancement du nouvel appareil Galaxy à trois volets passionnant de Samsung vient peut-être de fuir – .

Samsung prévoit d’augmenter considérablement les ventes de téléphones pliables cette année et dans les années à venir. Nous avons déjà vu quelques initiatives qui pourraient aider Samsung à augmenter son inventaire. La société sud-coréenne a lancé de nombreuses promotions «d’essai gratuit» aux États-Unis et au Royaume-Uni, permettant aux acheteurs d’essayer un combiné pliable pendant 60 jours, voire 100 jours, au lieu de l’essai habituel de deux semaines qui accompagne d’autres achats Samsung Galaxy. Samsung a également réduit les prix de ses téléphones pliables puisqu’il est sur le point de dévoiler de nouveaux modèles.

En plus de cela, Samsung prévoit de lancer de nouveaux téléphones pliables cette année pour remplacer le Note 21. Le Galaxy Z Fold 3 et le Z Flip 2 devraient être lancés cet été, le premier étant déjà apparu dans diverses rumeurs. Par ailleurs, Samsung travaille sur quelques nouvelles conceptions pliables, mais un rapport indiquait il y a quelques jours que Samsung n’avait pas de surprises pliables prévues pour 2021. Bien que les nouvelles versions ne nous surprennent peut-être pas, la société pourrait encore en taquiner un tout nouveau type d’appareil pliable qui ne ressemble à rien de ce que Samsung a fabriqué jusqu’à présent. C’est une tablette «triple» que Samsung pourrait lancer au premier trimestre de l’année prochaine.

Nous avons déjà vu des brevets Samsung montrant de grands appareils pliables constitués de deux voire trois parties d’affichage. Ce dernier est la conception la plus excitante et le genre de gadget qui serait qualifié de tablette «à trois volets». C’est un combiné pliable avec trois côtés d’affichage et deux charnières. Une fois déplié, l’appareil offrirait aux utilisateurs un écran plus grand que le Galaxy Fold. Mais une fois complètement plié, l’appareil ressemblerait à un smartphone plus épais.

Un nouveau rapport de GizmoChina et un fuiteur affirment tous deux que la tablette à trois volets pourrait être lancée sous le nom de Galaxy Z Fold Tab au premier trimestre de 2022.

La rumeur dit que nous pourrions ou non voir un teaser pour cet appareil Fold Tab lors de l’événement de lancement de Fold 3 et Flip 2. La conférence de presse Unpacked devrait avoir lieu début août, bien que le marketing de Samsung débatte encore de l’opportunité de montrer ou non la tablette à trois volets.

Les pliables de Samsung ont commencé à faire face à une concurrence accrue de la part de la Chine, où Huawei et Xiaomi ont lancé cette année de nouveaux pliables de type Galaxy Fold. Parmi ceux-ci, Xiaomi offre un choix plus abordable que toute autre entreprise. D’autres vendeurs chinois de smartphones pourraient bientôt lancer des appareils pliables supplémentaires, et certains d’entre eux ont déjà taquiné les concepts pliables. Il y a quelques jours, TCL a montré au monde un téléphone avec un écran qui se plie et roule. Cet appareil permettrait à l’utilisateur de basculer entre les modes téléphone, phablet et tablette.

Dans cet esprit, il ne serait pas aussi surprenant de voir Samsung montrer un nouveau design pliable. La société a taquiné le Fold original lors d’une conférence fin 2018, plusieurs mois avant l’annonce officielle du téléphone au début de 2019.

La fuite n’offre pas beaucoup de détails sur cette tablette à trois volets, mais le fait qu’elle se réfère à cet appareil comme une tablette semble impliquer que l’onglet Fold pourrait même ne pas avoir de mode téléphone une fois plié. Le rapport mentionne que l’appareil comportera le même verre ultra mince renforcé (UTG) que le Fold 3. La tablette prendrait également en charge le même stylet hybride S Pen que Samsung introduirait avec le Fold 3.

On ne sait pas combien la tablette pliable pourrait coûter ou quel type d’utilisateur elle ciblera. Les smartphones pliables coûtent généralement entre 1500 et 2000 dollars, bien que les fournisseurs chinois cherchent déjà à réduire considérablement le prix d’entrée. Une tablette pliable avec trois côtés pliables ressemble au genre de gadget dont le prix sera supérieur au budget de la plupart des acheteurs.

