Le moment génial de Joey Votto avec un fan des Reds de 10 ans luttant contre le cancer

Lorsqu’il s’agit d’avoir un impact positif sur les jeunes fans, le joueur de premier but des Reds Joey Votto est l’un des meilleurs du baseball. Il le prouve toujours avec classe.

Lors de la diffusion mardi soir du match Reds-Cubs, l’équipe de Bally Sports a partagé une interaction vidéo quelques jours plus tôt au Great American Ball Park. Votto avait invité Evan Roach, 10 ans, de Cincinnati, au match en tant qu’invité. Evan, un grand fan des Reds, lutte contre le cancer.

Et Votto ne s’est pas contenté d’inviter Roach au match. Il a fait l’effort supplémentaire d’apprendre à connaître Evan, ce qui était génial. L’émission a diffusé un échange entre Votto et Evan qui a eu lieu avant le premier combat de Votto. C’était trop bien.

Joey Votto est une légende sur et en dehors du terrain. ❤️ #BiggerThanBaseball pic.twitter.com/V6jcsVw4jw – MLB (@MLB) 8 septembre 2021

Votto s’est approché d’Evan et de sa famille et leur a dit: “Vous restez ici et nous parlerons de tout le jeu.” Il a également ajouté: “Si vous avez un conseil, je l’aimerais vraiment aussi.”

Votto a également demandé à plusieurs de ses coéquipiers des Reds de fournir des cadeaux et de signer des autographes pour Evan.

C’est ainsi qu’il faut procéder. C’est le genre de moment que vous aimez voir.