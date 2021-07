Le moment génial de Star Tours qui était l’idée de George Lucas

in

Le moment d’espionnage rebelle est l’un des meilleurs de Star Tours: The Adventures Continue. Dans la première séquence de l’histoire, l’Empire arrête votre Starspeeder parce qu’il recherche un espion rebelle. Une image est affichée à l’écran et l’espion rebelle se révèle être une personne aléatoire, souvent un jeune enfant, sur le trajet lui-même. Personne, y compris l’espion lui-même, ne sait qu’il a été choisi tant qu’il n’a pas vu sa photo, c’est donc toujours amusant pour la personne, ses amis ou sa famille de découvrir qu’il s’agit d’un espion rebelle. Si vous avez fait le tour suffisamment de fois, et en raison de la variété des expériences, il y a toutes les raisons de le faire, vous avez probablement été choisi comme espion rebelle au moins une fois. Ils vendent même des t-shirts permettant aux invités d’annoncer qu’ils ont été choisis comme espion rebelle.