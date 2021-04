Le moment hilarant d’Anthony Rizzo avec Freddie Freeman devient viral ⋆ .

La star des Chicago Cubs Anthony Rizzo et Freddie Freeman des Atlanta Braves sont deux des meilleurs joueurs de premier but de la MLB. Ils ont également beaucoup de respect mutuel l’un pour l’autre. Il n’était donc pas surprenant que Rizzo ait commencé à plaisanter avec Freddie Freeman lors d’un récapitulatif du Sunday Night Baseball hier soir.

Rizzo (qui couvrait la troisième base pendant le cornichon) chassait Freeman de retour au deuxième, quand il a laissé échapper un «FREDERICK!». C’était définitivement un moment de micro pour les âges.

«FREDERICK! Anthony Rizzo micro pendant le récapitulatif est une comédie 😂 pic.twitter.com/6mAHEeG5E4 – ESPN (@espn) 19 avril 2021

Tendance de Side Action

Les Braves ont ensuite détruit Rizzo et les Cubs le dimanche soir au baseball, remportant 13-4. Les Braves et les Cubs ont trébuché hors de la porte au début de la saison 2021. Les Braves de Freeman ont actuellement une fiche de 7-9, et les Cubs ont une fiche décevante de 6-9.

Alors que l’équipe cherchera à redresser le navire, il semble que le moral soit toujours élevé pour deux des meilleurs du jeu, Anthony Rizzo et Freddie Freeman.

Nous avons besoin d’athlètes plus souvent micro.

