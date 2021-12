Le moment hilarant de Whoopi Goldberg dans le débat sur Meghan Markle | Royale | Des nouvelles

Sister Act sera diffusé sur Channel 5 ce soir – le film comique met en vedette Whoopi Goldberg, qui devient une femme marquée après avoir vu son petit ami gangster Vince LaRocca assassiner un informateur. Lorsqu’elle accepte de témoigner contre Vince, elle est envoyée par la police se cacher dans un couvent de San Francisco où elle a du mal à s’adapter au mode de vie des religieuses. Whoopi est connue pour ses films hilarants et sa comédie, mais elle s’est également exprimée sur des sujets plus sérieux. Cela a été vu lorsqu’elle a rendu son verdict sur la tension entre le prince Harry et Meghan Markle, et la famille royale.

Le comédien est devenu viral en mars après l’interview des Sussex avec Oprah Winfrey en mars.

Elle discutait de la situation avec la famille royale aux côtés de Meghan McCain lors d’une interview à CBS.

Mme McCain a déclaré: « L’expérience américaine est la voie à suivre, et si nous avons deux femmes américaines, Meghan Markle et Oprah Winfrey, qui terminent à elles seules ce que George Washington et nos homologues révolutionnaires ont fait, je suis tout à fait d’accord. «

Après un silence gêné, Whoopi a simplement répondu: « OK ».

Dans l’interview d’Oprah, Meghan a allégué qu’un membre senior de la famille royale avait fait part de ses inquiétudes concernant la couleur de la peau de son fils avant sa naissance.

La duchesse a également affirmé qu’on lui avait refusé de l’aide pour sa santé mentale, ajoutant qu’à un moment donné, elle « ne voulait plus être en vie ».

Harry a également affirmé que Charles et son frère William étaient « piégés » dans la famille royale.

Après la diffusion de l’interview, le palais de Buckingham a publié une déclaration disant que la reine était « attristée » par les allégations, mais a ajouté que « certains souvenirs peuvent varier ».

Commentant l’interview de mars, Whoopi a demandé si la reine était « en contact » avec toutes les affaires royales.

L’actrice a déclaré dans l’émission de discussion américaine The View : « Je ne sais pas, je me demande à quel point tout le monde est vraiment connecté.

« Si [the Queen] l’a raté avec Diana et elle l’a raté avec Meghan peut-être qu’elle n’est pas aussi à l’écoute que nous le pensions.

« Mais je pense qu’il sera intéressant de voir ce qui se passe parce que c’est assez rare pour elle de sortir et de dire quelque chose.

« Et j’ai pensé » Je suppose que c’est là que vous en êtes « , mais vous voudrez peut-être rappeler aux gens où vous êtes censé vous tenir.

« Parce que vous avez occupé toutes sortes de postes dans le passé au nom de la monarchie.

« Et d’accord, elle n’écrit pas toutes ces choses pour elle-même, mais je pense quand même qu’il y a plus à venir.

« Je ne pense pas que ce soit tout à fait fait, mais je pense que les gens sont vraiment excités à ce sujet. »

Après l’interview d’Oprah, divers experts ont analysé comment les accusations de Harry et Meghan pourraient impacter l’image de la monarchie à long terme.

Sarah Gristwood, historienne, journaliste, romancière et biographe Tudor a déclaré à USA Today : « Charles a été endommagé dans les années 90 par la« guerre des Galles », mais ces dernières années, il est devenu beaucoup plus convaincant en tant que roi-en- en attendant.

« Mais les mots d’Harry à son sujet semblaient particulièrement suggérer que pas assez n’avait changé. Et c’est vraiment un danger pour la monarchie. »

La crise a « accéléré » le mouvement républicain, a déclaré Anna Pasternak, biographe royale.

Elle a déclaré : « La monarchie représente l’impérialisme, le colonialisme et un corps d’élite non élu.

« Par conséquent, à des moments de petites querelles familiales et de diffusion de linge monogrammé en public, il y a naturellement une montée du sentiment républicain. Il est difficile de sous-estimer la crise actuelle. »

Nicoletta Gullace, professeure agrégée d’histoire à l’Université du New Hampshire, a ajouté: « La question est de savoir si un public qui vénère toujours la reine sera susceptible de tolérer la monarchie lorsqu’elle est dirigée par le prince Charles et (sa femme) Camilla, la duchesse de Cornouailles. »

Carolyn Harris, auteure et historienne à l’Université de Toronto, a donné une vision plus positive de la monarchie, affirmant qu’elle avait survécu à des crises similaires à celle-ci auparavant.

Elle a déclaré: « L’histoire royale indique que la monarchie a pu survivre à un monarque personnellement impopulaire si l’institution reste forte.

« La monarchie sait s’adapter et se réinventer. »