Benfica 3-0 FC Barcelona : Défaite douloureuse à Lisbonne – FC BarcelonaLe Barça a subi une deuxième défaite en deux matches et ne peut désormais plus se permettre de dérapages s’il veut progresser dans le groupe E de la Ligue des champions. abondance d’occasions de revenir dans le match, les Portugais ont finalement pu s’appuyer […] More