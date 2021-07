Le moment le plus excitant de ‘Black Widow’ n’est pas la scène du générique

in

Black Widow est en salles et disponible sur Disney+ Premier Access. À partir du moment où Marvel a annoncé le film Black Widow, nous savions tous que le film serait une histoire de préquelle. Natasha Romanoff (Scarlet Johansson) est déjà décédée sur grand écran, jouant l’un des rôles les plus critiques en battant Thanos. Black Widow ne peut être que l’histoire d’origine que le héros n’a jamais eue, avec peu d’impact sur l’avenir du MCU. De nombreux fans de Marvel savent déjà que c’est vrai. Le film est une grande histoire de Marvel qui a peu d’impact sur la situation dans son ensemble dans le MCU. Mais il y a un grand joyau Red Guardian contre Captain America dans le film qui pourrait s’avérer encore plus excitant que la scène post-générique du film.

Avant d’aller plus loin, je vous préviens que des spoilers importants suivent ci-dessous.

La scène post-crédits

Nous avons parlé non pas une mais deux fois de la scène post-générique de Black Widow avant même le lancement du film. Val (Julia Louis-Dreyfus) rend visite à Yelena (Florence Pugh) dans l’Ohio, sur la tombe de Nat. On apprend que Yelena travaille pour Val depuis un bon bout de temps, et que l’espion machiavélique anti-Nick Fury confie à la nouvelle Black Widow une mission passionnante. Clint Barton (Jeremy Renner) est la prochaine cible de Yelena. Val décrit Clint comme l’homme responsable du destin de Nat dans Endgame.

Il n’y a rien à propos de Red Guardian ou de Captain America dans tout cela. Nous avons déjà expliqué pourquoi la scène est si excitante. Tout d’abord, il fournit l’une des principales connexions Black Widow à l’avenir du MCU. Deuxièmement, il réintroduit Val et établit une autre équipe potentielle de super-héros. Jusqu’à présent, Val a recruté Yelena et l’agent américain. Enfin, cela déclenche des événements qui auront un impact sur d’autres histoires de MCU, Hawkeye étant peut-être l’un d’entre eux.

Mais revenons en arrière…

Red Guardian (David Harbour) dans Black Widow. Source de l’image : Marvel Studios

Red Guardian contre Captain America

Après avoir rencontré Alexei Shostakov (David Harbour) au début du film, nous renouons avec l’agent russe quelque 21 ans plus tard. Il pourrit en prison et ses jours de gardien rouge semblent loin derrière. Tout en faisant un bras de fer avec d’autres détenus, Alexei leur raconte comment il a affronté Captain America dans ses meilleurs jours. C’est une histoire que les détenus connaissent déjà, et certains osent contester.

Alexei dit qu’il a combattu Captain America en ’83-’84, à une époque où Steve Rogers (Chris Evans) était déjà gelé dans la glace. Tout cela ressemble à un mensonge flagrant, dont Alexei a désespérément besoin. Il doit faire face à ses échecs. Il n’est plus le super-soldat soviétique qu’il était autrefois. Il est coincé en prison, et la seule famille qu’il avait est partie depuis longtemps.

Il se moque plus tard de Nat à propos de Rogers, lui demandant s’il lui a déjà parlé de lui.

Et si ce n’était pas un mensonge ?

Le combat Red Guardian contre Captain America pourrait-il être réel? Cela aurait-il pu arriver au milieu des années 80 ? Et si oui, était-ce Steve Rogers de Chris Evans qui a combattu Alexei ? Ou était-ce un Captain America voyageant dans le temps et sautant dans le multivers?

Alexei sait qui est Steve Rogers. L’action Black Widow se déroule entre Civil War et Infinity War. Il reconnaîtrait son visage. Donc, Red Guardian penserait qu’il a combattu Steve Rogers du MCU.

Harbour a déclaré à Inverse que les histoires d’Alexei Red Guardian contre Captain America sont vraies pour Alexei.

“Il y a une chose, la fabulation, où les gens croient simplement à leurs mensonges à un point tel que même lorsqu’ils sont confrontés à la réalité, ils ne peuvent pas la traiter”, a déclaré Harbour. « Ça n’a pas de sens [to them]. Je pense qu’Alexei est de la même manière. Il vit cette réalité complètement indépendamment de ce que les autres ont vu ou entendu.

“Je dirai qu’ils sont absolument vrais, à 100%”, a déclaré l’acteur. « Ce qui est amusant avec Alexei, c’est que je ne m’intéressais pas à la réalité. Il ne sait même pas qu’il ment.

La réalisatrice de Black Widow, Cate Shortland, pense que les deux sont vrais. Alexei ment, et il dit la vérité. “Je veux voir Alexei et Captain America ensemble”, a-t-elle déclaré. « Si nous les voyions ensemble maintenant, je pense que nous savons ce qui se passerait. Je ne veux pas voir Alexei faire caca dans son pantalon. Je pense que c’est ce qui se passerait. Vous trouverez ce petit garçon dans un coin en train de pleurer.

Le grand combat de Red Guardian avec Captain America aura-t-il un jour lieu ?

C’est l’une des perspectives les plus excitantes après Black Widow. Oui, nous aurons une autre Black Widow en la personne de Yelena. C’est déjà un passage de manteau passionnant. Le personnage est hilarant et elle sait se débrouiller. Et nous avons définitivement besoin de plus de Pugh dans le MCU maintenant que Nat est parti.

Mais imaginez une histoire où Captain America de Steve Rogers devrait affronter un Red Guardian dans les années 80. Une telle histoire aurait un voyage dans le temps et un multivers écrits dessus. Malheureusement, ce n’est qu’un vœu pieux pour le moment. La chose la plus proche que nous ayons d’un combat Red Guardian contre Captain America est la bataille entre Alexei et Taskmaster dans Black Widow.

