Le moment Lehman de la Chine ? Le marché de la crypto prend note de la crise de la dette du géant de l’immobilier Evergrande

Alors que le marché de la cryptographie envisage l’effet des retombées possibles d’Evergrande, Tether a précisé qu’il “ne détient pas et n’est jamais détenu”, le papier commercial émis par Evergrande.

Le géant de l’immobilier Evergrande ressemble de plus en plus au moment Lehman Brothers en Chine alors que les investisseurs se préparent à son effondrement. Selon les experts, le Parti communiste chinois (PCC) devra sauver l’entreprise, dont l’effondrement enverrait des ondes de choc dans l’économie mondiale.

Capital Economics a estimé que la société avait environ 1,3 billion de yuans (200 milliards de dollars) de passif avant la vente à la fin du mois de juin.

Lehman Brothers s’est effondré en septembre 2008, dissolvant 600 milliards de dollars d’actifs américains, entraînant le pire krach boursier depuis la grande dépression.

Cette semaine, des investisseurs anxieux ont manifesté au siège de la société à Shenzhen, car Evergrande a déclaré qu’elle était confrontée à des “difficultés sans précédent”, mais a démenti les rumeurs selon lesquelles elle était sur le point de sombrer.

Mais mardi, dans une déclaration à la bourse de Hong Kong, Evergrande a déclaré avoir engagé des conseillers financiers pour explorer “toutes les solutions possibles” et a averti qu’il n’y avait aucune garantie qu’il respecterait ses obligations financières.

Evergrande a blâmé les « reportages négatifs en cours dans les médias » pour avoir nui aux ventes au cours de la période charnière de septembre.

“L’effondrement d’Evergrande serait le plus grand test auquel le système financier chinois ait été confronté depuis des années”, a déclaré Mark Williams, économiste en chef pour l’Asie chez Capital economics.

Ceci, bien sûr, pose un sérieux problème pour CCP car Evergrande est un symbole de longue date de l’urbanisation économiquement productive du pays, et son modèle économique est représentatif du « modèle de croissance fortement dépendant de la dette de la Chine », a déclaré Jean-François Dufour, directeur de French , société de conseil axée sur la Chine DCA Chine-Analyse.

Fondée en 1996, la société a poursuivi une stratégie de croissance très agressive et a levé 9 milliards de dollars lors de son introduction en bourse à la Bourse de Hong Kong en 2009. Elle contrôle aujourd’hui 778 projets immobiliers dans 223 villes chinoises et emploie directement près de 200 000 personnes tout en prétendant avoir indirectement créé plus de trois millions d’emplois.

Apparemment, la société n’avait que 13 milliards de dollars à son actif fin juin, alors qu’elle devrait payer 15 milliards de dollars à ses créanciers d’ici la fin de 2021.

Dans le même temps, les banques sont réticentes à leur prêter de l’argent, de plus, “c’est devenu plus compliqué en raison de la politique monétaire restrictive que le gouvernement mène actuellement”, a déclaré Frédéric Rollin, conseiller en stratégie d’investissement chez Pictet Asset Management. 24.

Selon Rollin, en 2020, comparée à la dette des entreprises américaines représentant 85 % du produit intérieur brut (PIB) et 115 % dans la zone euro, la dette des entreprises chinoises représentait 160 % de son PIB.

Avec Evergrande obligé de faire tomber au moins une banque avec elle en cas de faillite, la Chine doit empêcher Evergrande de faire faillite. Et ces ondes de choc devraient se faire sentir au-delà de la Chine car elle compte de grandes entreprises internationales comme BlackRock, Allianz et Ashmore parmi ses investisseurs.

Cette semaine, même la communauté crypto en a pris note, Adam Cochran de Cinneamhain Ventures affirmant sur Twitter que « Actuellement, Tether et Circle détiennent du papier commercial, et bien que je pense qu’il est peu probable que l’un ou l’autre ait de grandes étendues d’obligations Evergrande, l’ensemble le marché va s’effondrer un peu.

Tether a quant à lui précisé qu’il ne détient aucun papier commercial émis par Evergrande ; au contraire, sa grande majorité du papier commercial est dans des émetteurs notés A-2 et au-dessus.

“Ne tient pas et n’a jamais tenu”, a tweeté Paolo Ardoino, CTO de Tether et Bitfinex.

Pendant ce temps, Cochran s’attend à ce que les ondes de choc se fassent également sentir dans la crypto car “bien que nous puissions espérer que la crypto devienne un jour une fuite des marchés traditionnels, elle est actuellement suffisamment liée à ses mouvements”.

“C’est vraiment une très grosse affaire”, a déclaré Matthew Graham, PDG de la société de crypto VC Sino Global Capital, ajoutant, mais “pour l’immobilier et le commerce”.

