Le moment où j’ai réalisé que j’étais en fait une Miranda de SATC

Tout comme Miranda dans cette scène de la saison trois, je me suis une fois retrouvé frustré par la régression constante d’un ami avec un ex toxique. Cela avait été des années de comportement intermittent et je ne pouvais plus en entendre parler. Donc, j’ai choisi de secouer tous les drapeaux rouges que le prétendant avait exposés dans leur relation à l’envers.

Et, comme si je canalisais l’avocate rousse elle-même, j’ai présenté mon argument avec férocité et bruyamment – au grand dédain de mon ami. Avec le recul, j’aurais dû garder mes opinions pour moi et laisser mon amie vivre son propre voyage romantique. Pourtant, à l’époque, je pensais être une amie fidèle en lui donnant un amour dur.

C’est après cette rencontre que j’ai eu ma révélation Miranda, qui m’a fait voir le personnage durement critiqué sous un nouveau jour. Non, Miranda n’est pas parfaite, mais c’est un pit-bull pour ses amis, vif d’esprit, avant-gardiste et sans vergogne elle-même.