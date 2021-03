Le moment où Leslie Odom Jr. se souvient que Hamilton était un chef-d’œuvre

Il est rare qu’un spectacle de Broadway devienne un tel succès qu’il devienne un phénomène culturel, et pourtant, c’est exactement ce qui s’est passé avec Hamilton de Lin-manuel Miranda. Le spectacle était un mélange unique d’histoire américaine et de musique hip hop et même si vous n’avez jamais vu le spectacle sur scène, vous en saviez probablement beaucoup à ce sujet et êtes devenu un grand fan de la musique. Pour la plupart, le succès de la série a probablement été une surprise, mais Leslie Odom Jr., qui remporterait un Tony Award pour sa performance dans la série, dit qu’il savait que Hamilton était quelque chose de spécial littéralement depuis le début.