Le moment réconfortant de Tom Brady avec un fan de 7 ans refait surface

Une vidéo réconfortante mettant en vedette Tom Brady de 2017 vient de refaire surface en ligne. La vidéo provient du Super Bowl LI Media Day, et Brady répond à une question d’un fan de 7 ans nommé Joseph. La question posée par Joseph est de savoir qui est le héros de Brady, ce qui a amené Brady à devenir très émotif.

Il est clair que Brady entretient une relation très étroite avec son père. Cependant, Brady aime aussi se moquer de lui, surtout quand il apprend que Tom Brady Sr. a parlé de lui aux médias. J’aime mon père », a déclaré Brady à WEEI à l’époque, selon Insider. « Comme tout parent sait à quel point vous aimez vos enfants. Mon père a été mon meilleur ami toute ma vie. Il a toujours été mon supporter n°1. J’espère qu’il est au match pour m’encourager.

« C’est un homme formidable et je l’aime à en mourir. Il m’a tout appris sur la vie. Certainement sur comment être un père parce qu’il a été le meilleur qu’un fils puisse demander. J’essaie de transmettre ces choses à mes enfants parce qu’il m’a tellement soutenu, mais mes trois sœurs étaient toutes de grandes athlètes à part entière. Ma mère, elles sont toujours mariées après près de 46 ans. J’ai été très, très chanceuse. »

À cette époque, Brady a mené les Patriots de la Nouvelle-Angleterre à un Super Bowl malgré avoir raté les quatre premiers matchs de la saison en raison de sa suspension pour la situation de déflation. Brady Sr. a déchiré la commission de la NFL, Roger Goodell, pour avoir déclaré que ce serait un « honneur » de remettre le trophée Lombardi à Brady si les Patriots remportaient le Super Bowl.

« Ce devrait être un honneur, car quelqu’un qui a l’éthique de Roger Goodell n’appartient à aucune scène sur laquelle Tom Brady est présent », a déclaré Tom Brady Sr. à KRON-TV à San Francisco. « Il s’est lancé dans une chasse aux sorcières et est allé bien au-dessus de sa tête et a dû mentir de plusieurs manières, et la réalité est que Tommy n’a jamais été suspendu pour avoir dégonflé des ballons de football. Il a été suspendu parce que le tribunal a dit qu’il pouvait – Roger Goodell pouvait faire tout ce qu’il voulait faire à n’importe quel joueur pour quelque raison que ce soit. C’est ce qui s’est passé. La NFL a admis qu’ils n’avaient aucune preuve sur lui. Les Patriots battraient les Falcons d’Atlanta dans le Super Bowl, donc malgré le mauvais départ de Brady, ça s’est avéré être une très bonne saison.