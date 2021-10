Le moment spécial de Candace Parker avec sa fille après la victoire

Candace Parker a clôturé sa première saison avec l’équipe de sa ville natale avec style dimanche alors qu’elle aidait le Chicago Sky à remporter son premier titre WNBA dans l’histoire de la franchise avec une victoire de 80-74 sur le Phoenix Mercury dimanche.

Allie Quigley a marqué 26 points pour mener Chicago tandis que Parker a récolté 16 points, 13 rebonds et cinq passes décisives pour Sky, qui a remporté la série 3-1.

Parker était ému dans la dernière ligne droite et pouvait être vu en train de se déchirer dans les 10 dernières secondes alors que la foule locale devenait folle et commençait à célébrer. Cette vidéo juste ici est sacrément cool et montre à quel point cela signifiait pour Parker :

Candace Parker était émue alors que les Sky étaient sur le point de remporter leur tout premier championnat WNBA 🥺 pic.twitter.com/I1K1A2C3Bf – ESPN (@espn) 17 octobre 2021

Mais ce moment après le match était encore meilleur, car Parker a retrouvé sa fille, Lailaa, et les deux ont célébré la victoire :

Candace Parker et sa fille Lailaa ❤️🥺 pic.twitter.com/QbGWiDgAk2 – ESPN (@espn) 17 octobre 2021

Twitter a adoré :