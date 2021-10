Le moment spectaculaire où Alex Fernández a connu le sexe de son bébé

Le moment était plus qu’excitant, car au loin on entendait un biplan se rapprocher de plus en plus, jusqu’à ce qu’il soit clairement visible sur l’écran de la vidéo qu’il prenait. Amérique. Tout devenait de plus en plus intense, au fur et à mesure qu’il se rapprochait des invités.

Une fois qu’il a presque survolé la tête des participants, il a révélé son secret bien gardé : le sexe du bébé de Fernandez et Hernandez; Il l’a fait d’une manière spectaculaire, d’abord avec une traînée d’un ton de rose bébé révélateur, puis en libérant une fumée magenta et « une pluie » de centaines de morceaux de papier roses.

C’est ainsi qu’Alex Fernández et sa femme ont découvert le sexe de leur bébé

Oui, ce sera une fille ! A) Oui Alexis et Alexa Ils ont appris qu’ils accueilleront leur premier-né dans quelques mois. L’amour qu’ils ont l’un pour l’autre et le goût de connaître le sexe du bébé étaient connus pour l’étreinte formidable et aimante dans laquelle ils se sont fondus après le passage du biplan au-dessus d’eux.

Par coïncidence, le look du couple était plus que correct : lui avec une chemise mauve et un pantalon noir et elle, toute simple avec ce halo de future maman, avec un t-shirt chiaro mauve et un jean assorti. Dans la vidéo, nous avons vu les deux plus qu’heureux et excités.