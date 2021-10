Le « moment Spoutnik » de la Chine | Ligne électrique

La Chine développe un missile hypersonique conçu pour échapper aux défenses nucléaires américaines. Cet été, elle a effectué deux essais de ce missile.

Les États-Unis étaient au courant des tests, mais nos responsables militaires sont restés silencieux sur le sujet jusqu’à la semaine dernière. Après que le Financial Times ait rapporté les tests chinois, vraisemblablement basés sur une fuite, notre gouvernement a finalement discuté de cette évolution.

Le président du Joint Chiefs, Mark Milley, l’a qualifié de « très proche » d’un « moment Spoutnik » pour les États-Unis. Pour nos plus jeunes lecteurs, Spoutnik était le satellite artificiel lancé par l’Union soviétique en 1957. Le lancement réussi a signalé que les Soviétiques étaient en avance sur les États-Unis dans la pénétration de l’espace extra-atmosphérique et a contribué à déclencher la course à l’espace.

Milley a déclaré que les tests chinois du missile hypersonique avaient surpris nos experts. Il a ajouté que les tests étaient un « événement technologique très important » et que l’événement « a notre [full] attention. »

Fareed Zakaria soutient que les tests chinois ne ressemblent en rien à Spoutnik, que la technologie en question n’est pas nouvelle et que Milley alimente la paranoïa de la guerre froide. Cependant, cette discussion du New York Times indique le contraire :

[T]ses avancées suggèrent que la Chine pourrait un jour être en mesure d’armer un véhicule hypersonique d’une ogive nucléaire, de le lancer sur une orbite basse et de le libérer de n’importe où – y compris, peut-être, une trajectoire de vol évasive au-dessus de l’Antarctique. Les défenses existantes des États-Unis continentaux pointent toutes vers l’ouest et le nord sur le Pacifique, ce qui signifie qu’elles pourraient échouer à vaincre une attaque du sud. Même s’il y avait des bases antimissiles pointées vers le sud, la technologie antimissile actuelle est conçue pour intercepter les ogives balistiques intercontinentales sur des trajectoires paraboliques prévisibles dans l’espace – pas des armes hypersoniques qui peuvent zigzaguer dans l’atmosphère. « Nous ne savons tout simplement pas comment nous défendre contre cette technologie, la Chine non plus, la Russie non plus », a déclaré l’ambassadeur Robert A. Wood, qui prendra sa retraite dans quelques semaines en tant que représentant des États-Unis aux sessions de contrôle des armements à Genève.

L’Asia Times explique en quoi ce que la Chine fait avec la technologie hypersonique diffère de ce que d’autres, comme l’Union soviétique, ont fait. Il souligne également que parce que les missiles chinois sont lancés depuis un vaisseau spatial en orbite, la Chine viole le Traité sur l’espace extra-atmosphérique de 1967.

Si la technologie hyepersonic change la donne, on pourrait penser que les États-Unis travaillent également assidûment pour la développer. Cependant, il n’est pas clair que nous le soyons. Wood dit que nous nous sommes « abstenus » de poursuivre ses utilisations militaires pour éviter d’alimenter un nouveau type de course aux armements.

D’autre part, le porte-parole du Pentagone John Kirby affirme que les États-Unis sont en concurrence avec la Chine sur cette technologie. Il a déclaré que « notre propre quête de capacités hypersoniques est réelle, tangible, et nous travaillons absolument pour pouvoir développer cette capacité. »

Peut-être. Mais lorsque le général Milley qualifie les tests chinois de « moment Spoutnik », il me dit que la Chine est bien en avance sur nous.

La Chine n’a aucun désir de lancer des missiles sur les États-Unis. Ses plans pour acquérir une domination mondiale n’incluent pas le déclenchement d’une guerre avec l’Amérique.

Mais la Chine veut conquérir Taïwan. Développer un missile capable de pénétrer nos défenses dissuaderait probablement les États-Unis de défendre Taïwan ou au moins réduirait les craintes de la Chine que nous le fassions.

Les signes des intentions de la Chine envers Taïwan sont indubitables. Le Times souligne la préoccupation du Pentagone selon laquelle la Chine effectue des sorties à l’intérieur de la zone d’identification aérienne de Taiwan, creuse des centaines de nouveaux silos pour les missiles nucléaires à longue portée, construit un arsenal d’armes antisatellites et lance régulièrement plus de roquettes dans l’espace que tout autre pays.

Je suis d’accord avec l’Asia Times que « les États-Unis devront trouver une réponse au nouveau [technological] menace. »