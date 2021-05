Le moment Star Trek de 10 secondes qui a conduit à des semaines de conversations pour les écrivains de Lower Decks

Dans le clip exclusif des coulisses vu ci-dessus de la prochaine sortie Blu-ray, DVD et Steelbook en édition limitée de Star Trek: Lower Decks Saison 1 (en magasin le mardi 18 mai), nous en apprenons un peu plus sur combien de réflexion a été consacrée au générique d’ouverture hilarant de la série. Plus précisément, le co-producteur exécutif Aaron Baiers a souligné le moment où l’USS Cerritos arrive, puis se retire d’une bataille spatiale massive entre Borg et Romulien, qui a provoqué de longues discussions éthiques de Trek sur la meilleure façon de gérer ce moment et toujours rire.